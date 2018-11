[Le Mémo] : le calvaire des albinos en Afrique

"Ma mère m'a laissée pour aller prier. Une femme est venue et m'a dit qu'elle allait m'emmener voir ma mère, elle m'a attachée et recouverte. Une femme du voisinage a vu cela et elle nous a suivies. La femme était en train de m'emmener au site des sacrifices. Alors la voisine est vite arrivée. Elle m'a empoignée et ma sauvée." Ce récit est celui de Namulondo BALABWA, 32 ans, habitante du district Buwenge-Jinja. Nous l'avions rencontrée en 2015 en Ouganda, à l'occasion d'un reportage.Son témoignage glaçant en dit long sur le calvaire et les menaces qui pèsent sur les albinos en Ouganda. Dans ce pays, beaucoup sont tués voire démembrés. Et certaines parties de leurs corps sont même offertes à des sorciers qui confectionnent des grigris... soit disant miraculeux.Une situation dramatique qui n'existe pas seulement en Ouganda. En mai dernier, Ramata Diarra, une petite fille albinos âgée de cinq ans est enlevée, éventrée et décapitée à Fana, au Mali. Les défenseurs des albinos dénoncent alors un "crime rituel" à quelques semaines de la présidentielle malienne.C'est aussi ce qu'avançait sur notre plateau l'artiste Salif Keïta, lui-même albinos, il se bat pour défendre leur cause. Ce 17 novembre, il sort un album "Un autre blanc" qui rend hommage notamment à Ramata Diarra.Salif Keïta participait aussi le 15 novembre au 1er forum international pour l’adoption d’un plan régional pour les albinos au Mali. Pour changer les comportements.