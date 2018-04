Le mÃ©tro de Paris va progressivement passer au bleu

Les rames du métro de Paris vont progressivement revêtir une peinture blanche et bleue, abandonnant le vert jade actuel, au fur et mesure du renouvellement et de la rénovation du matériel, a indiqué lundi Ile-de-France Mobilités.

"Tous les matériels roulants vont changer de couleur en Ile-de-France, pour bien montrer aux voyageurs qu'on a un réseau de transports unique", a expliqué à l'AFP un porte-parole de l'autorité organisatrice régionale, confirmant une information du Parisien.

Le métro va donc être concerné, comme le seront les trains et les bus. Certains nouveaux trains de banlieue et la navette autonome circulant à Vincennes (Val-de-Marne) arborent déjà les nouvelles couleurs régionales où domine le bleu ciel, a-t-il d'ailleurs remarqué.

Cette transformation "va se faire au fur et à mesure de la livraison du nouveau matériel roulant, ou de la rénovation des rames existantes. Il ne s'agit pas de repeindre toute la flotte, il n'y aura pas de surcoût", a précisé le porte-parole.

Concrètement, les rames de métro vont donc passer des couleurs de la RATP à celles d'Ile-de-France Mobilités (ex-Stif) à partir de la mise en service des nouvelles rames devant équiper la ligne 14, l'an prochain.