Le Nasdaq chinois en pleine frénésie au premier jour de cotation

Les entreprises cotées sur le "STAR Market", le nouvel indice chinois amené à rivaliser avec le Nasdaq new-yorkais, ont connu lundi une envolée au premier jour de cotation sur cette nouvelle plateforme de la Bourse de Shanghai dédiée aux valeurs du secteur technologique.

La création de cette plateforme est l'une des réformes les plus importantes du marché chinois, à l'heure où le géant asiatique s'efforce de rééquilibrer son modèle économique vers les nouvelles technologies et les produits à haute valeur ajoutée, et en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis.

Jusqu'alors, c'est surtout Shenzhen, deuxième place boursière de Chine continentale après Shanghai, qui se distinguait par la coloration technologique de sa cote.

Lundi sur le STAR Market, le fabricant de batteries solaires Anji Technology a gagné 415,44% à la mi-journée à 202 yuans (26,1 euros), après un bond de 520% de son action plus tôt.

Pour sa part, China Railway Signal & Communication, poids lourd de la cote, aurait levé 10,5 milliards de yuans (1,36 milliard d'euros), soit le montant le plus élevé de l'indice.

"Mais ce phénomène d'une seule journée pourrait bien ne pas durer", prévient Shen Zhengyang, analyste de Northeast Securities.

Ce nouveau Nasdaq chinois dispose de règles d'introduction en Bourse considérablement assouplies pour aider les entreprises prometteuses à lever plus facilement des capitaux afin de financer leur développement.

L'objectif affiché est aussi de retenir en Chine continentale les pépites nationales de la tech, à l'heure où le géant asiatique rivalise avec les États-Unis pour dominer le crucial secteur technologique.

Plus de 3.000 sociétés sont actuellement cotées au Nasdaq à Wall Street, quand son équivalent chinois à Shanghai n'en compte pour le moment que 25, sans aucun nom connu.

- 'Importance majeure' -

"Si la Chine n'avait pas lancé une nouvelle plateforme boursière dédiée aux valeurs technologiques, elle aurait raté une opportunité de basculer son développement économique vers celui de la nouvelle économie", estime Yang Delong, économiste en chef chez First Seafront Fund Management, basé à Shenzhen.

Les géants chinois Alibaba (commerce en ligne) et Baidu (moteur de recherche) se sont introduits il y a plusieurs années à Wall Street. Le mastodonte Tencent (internet) a lui choisi la Bourse de Hong Kong.

Lorsque de grandes entreprises chinoises sont cotées à l'étranger, Pékin a moins d'influence sur leurs levées de fonds. Les restrictions de la Chine sur l'achat d'actions étrangères empêche par ailleurs les investisseurs chinois de participer au succès de ces sociétés.

"Je pense que les valeurs scientifiques et technologiques auront une importance majeure sur le marché des capitaux chinois, mais cela prendra du temps. Peut-être 10 ou 20 ans, voire plus", estime Jiang Liangqing, gestionnaire de fonds chez Ruisen Capital Management.

Contrairement à la législation actuelle qui prévaut, le STAR Market permet à des entreprises n'ayant pas encore généré de bénéfices d'être cotées en Bourse.

Lors des cinq premiers jours de cotation, aucune limite de fluctuation journalière n'est imposée (elle est de 10% pour les Bourses de Shanghai et de Shenzhen). Après cette courte période, la limite sera toutefois fixée à 20%.

Ce projet de créer à Shanghai une plateforme boursière dédiée aux valeurs technologiques, sur le modèle de l'indice Nasdaq new-yorkais, avait été dévoilé en novembre par le président Xi Jinping.