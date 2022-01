Le New York Times rachète le site d'information sportive The Athletic (médias)

Le New York Times va acquérir le site d'information sportive The Athletic, devenu en six ans une référence de son secteur, un nouveau signal de la diversification du groupe de presse, rapportent jeudi plusieurs médias.

Selon le site The Information, le premier à avoir fait état de l'opération, le "NYT" va débourser environ 550 millions de dollars.

Sollicités par l'AFP, ni le New York Times ni The Athletic n'ont donné suite dans l'immédiat.

Lancé en 2016, The Athletic avait fait le pari de l'information sportive payante à forte implantation locale, embauchant des journalistes renommés, dans les grandes villes américaines.

Profitant de la mauvaise santé d'une presse locale souvent exsangue financièrement, la plateforme est rapidement devenue un lieu incontournable pour l'information sportive aux Etats-Unis.

Fin 2021, elle comptait environ 1,2 million d'abonnés, selon plusieurs médias américains.

Le site s'est développé à vitesse accélérée, lançant une version britannique en 2019 et nouant un partenariat avec le groupe australien de télévision Optus Sport en 2021.

Il a aussi créé de nombreux podcasts, dont le populaire The Lead.

Mais, selon plusieurs médias américains, The Athletic peine à atteindre la rentabilité et réfléchit actuellement à un recentrage de sa stratégie.

Depuis quelques années, le New York Times s'est lancé dans une politique d'acquisitions ciblées pour diversifier son audience, la rajeunir, et enrichir son offre, des recettes de cuisine aux podcasts.

En 2016, il a racheté le site Wirecutter, qui teste et recommande des produits, avant de prendre le contrôle, en juin 2020, du studio Serial Productions, à l'origine du premier grand succès de l'univers du podcast, "Serial".

Selon la base de données Crunchbase, The Athletic a levé, au total, 139,5 millions de dollars auprès d'investisseurs depuis sa création, et était valorisé entre 500 millions et un milliard de dollars lors de sa dernière levée de fonds, en janvier 2020.