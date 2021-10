Le Nobel de chimie à un duo de champions des catalyseurs

Le prix Nobel de chimie a couronné mercredi l'Allemand Benjamin List et l'Américano-Britannique David MacMillan pour avoir inventé une nouvelle façon de fabriquer des molécules, notamment dans le domaine pharmaceutique, à moindre coût et de façon plus propre.

Les deux chercheurs, tous deux âgés de 53 ans, ont été récompensés pour avoir mis au point en 2000 la catalyse asymétrique (ou "organocatalyse"). Un nouveau type de catalyseurs qui s'est développé depuis lors "à une vitesse prodigieuse" similaire à une "ruée vers l'or", a expliqué le jury Nobel.

Les catalyseurs - des substances qui contrôlent et accélèrent les réactions chimiques, sans pour autant faire partie du produit final - sont des outils fondamentaux pour les chimistes.

Mais les chercheurs ont longtemps cru qu'il n'y avait, en principe, que deux types disponibles: les métaux et les enzymes.

Indépendamment l'un de l'autre, List, basé dans la Ruhr en Allemagne, et MacMillan, né en Ecosse mais qui a confirmé avoir la double nationalité américaine et britannique, ont mis au point une troisième voie. Ils ont employé de "petites molécules organiques" comme la proline et continuent à être à l'avant-garde dans ce domaine, a salué le jury Nobel.

Contrairement aux métaux et aux enzymes, la proline est un outil "rêvé" pour les chimistes: c'est une molécule très simple, bon marché et respectueuse de l'environnement.

Grâce à l'organocatalyse, les chercheurs en pharmacie peuvent désormais produire de grands volumes de différentes molécules de manière relativement simple, en les fabriquant artificiellement au lieu de les isoler en petites quantités à partir de plantes rares par exemple.

"Cela change la donne parce que cela nous apporte un nouvel outil", a salué le membre de l'Académie des sciences Peter Somfai. "Aux échecs, ce serait comme introduire un nouveau joueur sur l'échiquier avec de nouvelles règles du jeu".

Joint pour la conférence de presse d'annonce des prix, Benjamin List a confié "une immense surprise".

"J'ai cru que quelqu'un me faisait une blague. Je prenais mon petit-déjeuner avec ma femme. D'habitude, elle me dit +regarde ton téléphone si quelqu'un appelle de Suède, mais aujourd'hui elle n'a pas fait la plaisanterie", a raconté le chercheur allemand de l'Institut Max-Planck.

- "Très spécial" -

"Et quand la Suède apparaît effectivement sur le téléphone (...) c'est un moment très spécial que je n'oublierai jamais", a confié M. List.

Son nouveau compère MacMillan a lui aussi vécu une expérience similaire, mais le professeur de l'université de Princeton a raconté n'avoir pas cru aux premiers SMS venus de Suède qui l'ont réveillé et s'être recouché.

"Je suis allé voir la page d'accueil du site du New York Times, et j'ai vu ma photo j'ai failli tomber de ma chaise", a-t-il raconté à l'AFP.

Pour le natif de Bellshill en Ecosse, "créer suffisamment de médicaments pour tout le monde, vous devez faire des choses dans des proportions énormes. Et utiliser des catalyseurs pour faire ça, de façon sûre et environnementalement convenable, c'est ce dont je suis le plus fier".

Les percées du séquençage de l'ADN, les nanocristaux, la "chimie-click", les prouesses que permettent les supermatériaux appelés réseaux métallo-organiques (MOF) ou encore les pionniers des vaccins à ARN messager contre le Covid figuraient parmi les conjectures pour cette année.

L'année dernière, le prix de chimie avait été attribué à la Française Emmanuelle Charpentier et à l'Américaine Jennifer Doudna, deux généticiennes qui ont mis au point des "ciseaux" capables de modifier les gènes humains, une percée révolutionnaire.

Aucune femme n'a été récompensée en sciences cette année, un cas fréquent même dans l'histoire récente du Nobel (2019, 2017, 2016, etc.)

La saison des Nobel se poursuit avec ses deux sommets: la littérature jeudi toujours à Stockholm, puis la paix vendredi à Oslo. Le prix d'économie clôt le millésime lundi.

Covid oblige, les lauréats recevront comme l'an passé leurs prix dans leur pays de résidence, même si un petit espoir subsiste pour le prix de la paix à Oslo.