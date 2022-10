Le Nobel de littérature à la Française Annie Ernaux, 17e femme à le décrocher

Le prix Nobel de littérature 2022 a été décerné jeudi 6 octobre à la romancière française Annie Ernaux pour son oeuvre et son traitement de "la mémoire", a annoncé l'Académie suédoise. L'écrivaine de 82 ans est récompensée pour "le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle", a expliqué le jury Nobel.