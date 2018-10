Le Nobel français se préparait pour la piscine quand il a appris son couronnement

Il a dû troquer son bonnet de bain pour une couronne de lauriers: le Français Gérard Mourou, l'un des lauréats du prix Nobel de physique, s'apprêtait à aller à la piscine mardi quand il a appris la bonne nouvelle, a-t-il raconté.

"Je l'ai appris une demi-heure avant qu'ils annoncent le prix", a dit le physicien de 74 ans à la presse.

"Je m'étais préparé pour aller à la piscine comme tous les jours à midi", a-t-il poursuivi lors d'une conférence de presse à l'Ecole polytechnique à Palaiseau, près de Paris. "Puis il y a eu un coup de téléphone de Stockholm", où l'Académie royale des sciences décerne le plus prestigieux prix scientifique.

"On ne s'attend pas à ça. On peut l'imaginer mais quand ça vous tombe dessus, c'est différent", a-t-il reconnu, en assurant qu'il passait "une journée folle".

Tellement folle qu'en début d'après-midi, il n'avait toujours pas réussi à joindre sa colauréate, la Canadienne Donna Strickland, 59 ans, qui était son étudiante.

"C'est impossible de se téléphoner", a-t-il assuré, en expliquant qu'il croulait sous les sollicitations et les e-mails depuis l'annonce.

Le prix récompense pour moitié l'Américain Arthur Ashkin, 96 ans, et pour l'autre moitié Gérard Mourou et Donna Strickland.

Tous trois sont des pionniers des lasers et ont permis de mettre au point des outils de haute précision utilisés dans l'industrie et la médecine.

Gérard Mourou et Donna Strickland ont inventé la technique d'amplification des lasers, appelée "Chirped Pulse Amplification (CPA)", qui génère des impulsions ultracourtes et de très grande puissance.

Outre leur contribution à la physique du vide ou des trous noirs, les travaux des deux scientifiques ont permis d'opérer des millions de personnes souffrant de myopie ou de cataracte.

Parmi ses nouveaux projets, Gérard Mourou travaille sur l'élimination des "débris de l'espace".

"Chaque fois qu'on lance des satellites, on crée des débris", a-t-il dit. "Actuellement, il y en a un nombre considérable, on sait que le nombre va augmenter. C'est vraiment une question qu'il faut se poser: si on laisse faire les choses, on va avoir des problèmes pour aller dans l'espace."