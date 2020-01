Le nouveau "calife" du groupe État islamique identifié

L’un des fondateurs et principaux idéologues du groupe djihadiste, Daech, a été identifié par plusieurs services de renseignements comme le successeur d'Abou Bakr al-Baghdadi à la tête du groupe État islamique. Il s'agit de Amir Mohammed Adbul Rahman al-Mawli al-Salbi

Désigné nouveau calife en octobre

Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi est le nouveau chef du groupe État islamique. Source twitter

Sa tête vaut 5 millions de dollars

Selon le quotidien britannique, Amir Mohammed Adbul Rahman al-Mawli al-Salbi, a été désigné comme nouveau patron du groupe État islamique, quelques heures seulement après la mort de Abou Bakr al-Baghdadi en octobre 2019 en Syrie, par les forces américaines. Il n'était pour l'instant connu que par son nom de guerre, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi.L'homme est un lettré et un idéologue. Diplômé de l'université de Mossoul en Irak, Amir Mohammed Adbul Rahman al-Mawli al-Salbi a étudié la loi religieuse. Et ce cursus lui permet de progresser dans la hiérarchie du groupeÉtat islamique. Selon le guardian, l'homme aurait justifié d'un point de vue religieux les pires atrocités, le massacre et l'esclavage des Yézidis en Irak.

Al-Salbi serait né dans une famille d'ascendance turkmène à Tal Afar, en Irak. Il était l'un des rares chefs non-arabe au sein de l'organisation. Les services de renseignement britanniques ignorent sa naissance précise, mais il fait partie de la vieille génération. C'est l'un des fondateurs du groupe, un pilier de l'organisation. il aurait connu Abou Bakr al-Baghdadi dans une prison irakienne.