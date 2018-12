Le pape allume une bougie pour les enfants syriens

Le pape François a allumé une bougie dimanche au Vatican pour les victimes de conflits dans le monde, et particulièrement les enfants en Syrie, déchirée par la guerre.

"L'Avent est une période d'espoir. Mon espoir maintenant est la paix pour les enfants en Syrie, déchirée par une guerre qui dure depuis huit ans", a déclaré le pape, après la prière de l'Angelus dimanche.

"J'allume une bougie comme les nombreux enfants syriens et croyants du monde entier qui allument les leurs", a-t-il ajouté avec la bougie à côté de lui, à la fenêtre de l'appartement papal donnant sur la place Saint-Pierre.

"Que ces flammes d'espoir dissipent les ombres de la guerre!" a dit le pontife argentin.

"Des bougies pour la paix en Syrie" est une initiative pour Noël, lancée par l'organisation caritative catholique internationale, l'Aide à l'Eglise en détresse.

La grande bougie a été décorée par un artisan du quartier Bab Touma de Damas en Syrie et porte les photos d'une quarantaine d'enfants, la plupart d'entre eux originaires d'Alep.

La guerre en Syrie a tué plus de 360.​​000 personnes et déplacé des millions d'autres. Plus de 13 millions de Syriens ont besoin d'une aide humanitaire.

En octobre, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a averti qu'un manque de financement et le début de l'hiver pourraient laisser près d'un million d'enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, y compris des Syriens, "dans le froid", les exposant à des maladies dangereuses.