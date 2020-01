Le pape dénonce les violences contre les femmes et la pornographie

Lors de sa première messe de l'année 2020, le pape François a dénoncé mercredi comme une "profanation" les violences contre les femmes et l'exploitation de leur corps à travers "le consumérisme" et "la pornographie".

"Les femmes sont sources de vie. Cependant, elles sont continuellement offensées, battues, violentées et poussées à se prostituer et à supprimer la vie qu'elles portent en leur sein", a estimé le chef de l'Eglise catholique dans son homélie prononcée dans la basilique Saint-Pierre.

Soulignant que "la renaissance de l'humanité a commencé à partir de la femme", le pontife a estimé que "toute violence faite à la femme est une profanation de Dieu, né d'une femme".

C'est "par la façon dont nous traitons le corps de la femme que nous comprenons notre niveau d'humanité", a-t-il poursuivi, déplorant que ce corps soit "sacrifié sur les autels profanes de la publicité, du gain, de la pornographie, exploité comme une surface à utiliser".

"Il doit être libéré du consumérisme, il doit être respecté et honoré. C'est la chair la plus noble du monde, elle a conçu et mis au monde l'Amour qui nous a sauvés", a poursuivi le pape argentin élu en 2013.

Selon la tradition catholique, Jésus Christ a été conçu et est né alors que sa mère, Marie, était vierge.

Pour le pape, la maternité est souvent "humiliée car l'unique croissance qui importe est la croissance économique".

Le pape François, très attaché au sort des migrants, a rappelé que beaucoup de mères "prennent le risque de voyages dangereux cherchant désespérément à donner au fruit de leur sein un avenir meilleur".

A leur arrivée, ces femmes et leurs enfants sont souvent "jugées en surnombre par des personnes qui ont le ventre plein, plein de choses mais le coeur vide d'amour", a estimé le pape.