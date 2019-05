Le patron de la boxe de Tokyo-2020 promet de faire passer les athlètes en premier

Le Japonais Morinari Watanabe, qui aura la charge d'organiser les compétitions de boxe lors des Jeux de Tokyo en 2020, a confié jeudi qu'il n'était "pas du tout préparé" à sa nomination, mais a néanmoins promis de faire passer les intérêts des athlètes en premier.

Le CIO a fait appel mercredi à celui qui a été élu en octobre 2016 président de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) pour diriger un groupe de travail spécial, après avoir dépouillé de ses droits, en raison d'allégations de mauvaise conduite, l'association internationale de boxe amateur (AIBA), l'organe directeur du noble art, présent aux Jeux depuis 1904.

Âgé de 60 ans, M. Watanabe, également membre du CIO et du comité exécutif des JO de 2020, a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse impromptue à Tokyo qu'il avait été totalement surpris par ce choix.

Il a reçu mardi un appel du président du CIO, l'Allemand Thomas Bach, qui lui a "demandé de devenir président du groupe de travail".

"C'est une chose à laquelle je n'étais pas du tout préparé", a-t-il ajouté.

"J'étais heureux. J'étais conscient des défis et des problèmes et je savais qu'il y avait des athlètes qui souffraient et que s'il y a des athlètes qui souffrent, c'est l'obligation d'un membre du CIO d'aller les soutenir ", a expliqué M. Watanabe, qui va devoir rapidement se pencher sur la tenue des tournois qualificatifs, prévus a priori entre janvier et mai 2020.

"Écouter la voix des athlètes est vraiment important... Je veux comprendre leurs préoccupations ", a-t-il assuré, alors que plusieurs décisions des juges durant les JO des trente dernières années ont été entachées de soupçons de corruption.

La boxe sera bien présente aux JO de Tokyo mais le tournoi ne sera donc pas supervisé par l'AIBA: tel est le sens de la recommandation prise mercredi par le CIO face aux graves problèmes de gouvernance qui secouent l'association.

Cette recommandation doit encore être formellement validée par la session du CIO réunie en juin à Lausanne, mais son adoption ne devrait être qu'une formalité.

L'AIBA, créée en 1946 sur les ruines de l'ancienne Fédération internationale de boxe (FIBA) serait dans ce cas la première fédération internationale a être privée de l'organisation de son propre sport aux JO.