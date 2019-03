Le PCF et l'UDI finalement invités par France 2 au débat du 4 avril, pas Hamon qui proteste

France 2 a finalement invité les têtes de listes du PCF et de l'UDI à participer au débat entre candidats aux Européennes prévu le 4 avril, qui réunira en tout 9 participants, mais sans Générations de Benoît Hamon, qui a protesté contre cette décision.

"France 2 nous a confirmé ce matin" l'invitation, a indiqué M. Brossat à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

De même, l'UDI de Jean-Christophe Lagarde a annoncé lundi après-midi sur Twitter qu'elle serait "bien présente" lors de ce débat, après avoir lancé une campagne sur ce réseau social pour protester contre son absence initiale.

Des annonces confirmées peu après par France 2, qui a publié un communiqué détaillant la liste des participants au débat : outre MM. Brossat et Lagarde, il réunira Manon Aubry (LFI), Jordan Bardella (RN), François-Xavier Bellamy (LR), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Raphaël Glucksmann (liste commune Place publique-PS), Yannick Jadot (EELV) et le ou la candidat(e) de LREM.

Dans un courrier adressé à Delphine Ernotte et transmis à la presse mardi, Ian Brossat avait souligné que l'"effacement du PCF serait, sur la première chaîne du service public, une véritable anomalie démocratique". Le parti est "présent dans les deux assemblées, avec plus de trente parlementaires", a "plus de 7.000 élus locaux et nationaux", "plus de 800 maires et trois parlementaires européens", et est "le seul parti de gauche à avoir rejeté tous les traités européens libéraux depuis le début de la construction européenne", avait-il insisté.

La campagne du PCF sur les réseaux sociaux, #Pas sans nous, avait été notamment soutenue par les sénateurs LR Roger Karoutchi et PS Rachid Temal. Les communistes avaient appelé à un rassemblement devant les locaux de France Télévisions mardi.

De son côté, l'UDI, "le parti de Simone Veil, 4e parti de France, ne peut pas être exclue des débats", avait martelé le parti centriste, en considérant que "la légitimité démocratique de (leurs) 60 parlementaires élus au suffrage universel (devait) être respectée par les chaînes".

La liste du mouvement centriste doit être conduite par Jean-Christophe Lagarde, alors que l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy Nora Berra doit en être la numéro deux.

Le mouvement de Benoît Hamon, Générations, a protesté lundi dans un communiqué contre son absence d'invitation, dénonçant "une volonté arbitraire de museler notre parole" : "Comment expliquer la présence du PCF plus faible dans les sondages ou encore des Verts qui n’ont aucun groupe politique national?", a-t-il protesté.

"Benoît Hamon, ancien candidat à la présidentielle, est l'une des personnalités politiques les plus populaires", a ajouté Générations, qui s'est interrogé : "Revenu universel, taxe robots, ISF européen, visa humanitaire, nos solutions dérangent ?"

Ce débat, organisé dans le cadre de "L'Emission politique" de France 2, et diffusé à 21H00 sera également retransmis en direct sur France Inter (précédé d'une édition spéciale présentée par Fabienne Sintes à 20H00).

La chaîne a en outre précisé que la soirée serait présentée en solo par Thomas Sotto, coprésentateur de l'émission. Léa Salamé, la présentatrice principale de "L'Emission politique", s'est en effet mise en retrait de la couverture des élections européennes sur France 2 et sur France Inter, après l'annonce de la candidature de son compagnon Raphaël Glucksmann.

Il s'agit du premier débat télévisé organisé avant les élections européennes du 26 mai. Une journée spéciale sur franceinfo, à laquelle l'ensemble des têtes de listes devraient participer, est également prévue le 23 mai.

Par ailleurs, mercredi 20 mars, six chefs de partis (Modem, PS, LREM, RN, LFI et LR) sont invités à proposer leurs solutions pour répondre à la crise sociale, à l'issue du grand débat national, lors d'une soirée organisée par BFMTV.