Le PDG de Nord Stream 2 pense que le gazoduc sera achevé cet été

Le gazoduc Nord Stream 2 destiné à acheminer du gaz naturel russe en Allemagne et objet de tensions entre capitales occidentales sera achevé cet été, a déclaré dimanche le PDG de la société Nord Stream 2 AG à un journal allemand.

"Nous pensons que sa construction sera achevée d'ici à fin août", a dit Matthias Warnig, le président de cette entreprise ayant son siège en Suisse, au quotidien financier Handelsblatt.

Malgré la menace de sanctions américaines qui pèse sur le projet, "nous aurons un gazoduc qui répondra aux exigences d'homologation et aux normes internationales de l'industrie", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il espérait le voir opérationnel "avant la fin de cette année".

Ce gazoduc relie la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique sans passer par l'Ukraine, privant ce pays des revenus perçus sur le transit mais aussi d'un moyen de pression sur Moscou. Soutenu par Berlin, ce chantier est très critiqué à Washington et en Europe de l'Est.

Le président américain Joe Biden, initialement très hostile au projet comme ses prédécesseurs, a renoncé fin mai des sanctions, préférant renforcer la coopération avec l'Allemagne.

La chancelière allemande Angela Merkel va rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi à Berlin, avant de se rendre à Washington pour y rencontrer Joe Biden.

Selon M. Warnig, le risque reste "grand" qu'une partie du Congrès américain continue de réclamer des sanctions contre Nord Stream 2, notamment contre de potentiels clients du gaz acheminé.

"Je n'exclus plus rien. Sanctionner les clients toutefois, ce serait faire entrer dans une nouvelle dimension la guerre économique", a-t-il dit.