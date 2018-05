Le PDG de Xerox dÃ©missionne sous la pression de deux actionnaires

Le PDG du groupe américain de reprographie Xerox va démissionner dans le cadre d'un accord avec deux des principaux actionnaires du groupe, Carl Icahn et Darwin Deason, et la fusion en cours avec Fujifilm va être reconsidérée, selon un communiqué de Xerox mardi.

Jeff Jacobson sera remplacé par un candidat soutenu par les deux actionnaires, Keith Cozza, au poste de président du Conseil d'administration et par John Visentin à celui de directeur-exécutif (CEO).

Cet accord met fin à une longue bataille opposant MM. Icahn et Deason à M. Jacobson, déclenchée par la décision de ce dernier de fusionner le groupe avec Fujifilm.

Un juge américain avait bloqué temporairement vendredi cette opération, affirmant qu'elle n'était pas dans l'intérêt des actionnaires de l'entreprise américaine et servait essentiellement les intérêts de M. Jacobson.

Le juge donnait ainsi raison à M. Deason, qui avait déposé la plainte soutenu par Carl Icahn, l'un des investisseurs légendaires de Wall Street.

L'accord de fusion, annoncé fin janvier, prévoyait que Xerox se fonde dans la société commune Fuji Xerox, déjà existante, passant de fait sous le contrôle du groupe japonais, qui possédait jusqu'ici 75% des titres de la co-entreprise.

A l'issue de la transaction, Fujifilm devait contrôler 50,1% de Fuji Xerox, contre 49,9% pour les actionnaires existants de Xerox, qui devaient recevoir un dividende exceptionnel de 2,5 milliards de dollars en numéraire

Mais MM. Deason et Icahn estimaient que cette opération lésait les actionnaires de Xerox qui auraient pu être mieux rémunérés si le groupe avait cherché un autre acquéreur.

Ils reprochaient également à Xerox et Fujifilm d'avoir signé en 2001 un accord secret stipulant que toute prise de contrôle de Xerox par un autre investisseur que Fujifilm permettrait à la firme japonaise de sortir de la société commune Fuji Xerox, empêchant de facto Xerox de se vendre à un meilleur prix à une autre société.

Dans le cadre de l'accord conclu mardi, Xerox va également nommer six nouveaux membres au Conseil d'administration, parmi lesquels MM. Cozza et Visentin, en remplacement de six membres actuels qui vont démissionner.

"Le nouveau Conseil d'administration va se réunir immédiatement pour, entre autres, entamer un processus d'évaluation de toutes les alternatives stratégiques destinées à maximiser la valeur pour les actionnaires, y compris mettre fin ou restructurer la relation avec Fujifilm et la transaction proposée avec Fujifilm", précise le communiqué.