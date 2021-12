Le penseur et écrivain Pierre Rabhi, figure de l'agroécologie, est mort

L'écrivain et philosophe Pierre Rabhi, une figure de l'agroécologie en France, est mort samedi à l'âge de 83 ans. Auteur notamment de "Vers la sobriété heureuse", vendu à plus de 460.000 exemplaires, et pionnier du néoruralisme, il s'est éteint des suites d'une hémorragie cérébrale.