Le permis en conduite accompagnée à 17 ans, possible "à partir de lundi"

C'était une promesse du gouvernement qui cherche à faciliter l'obtention du papier rose: avoir le permis en conduite accompagnée à 17 ans sera possible "à partir de lundi", a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner dans Le Parisien.

Le gouvernement refuse toutefois de laisser les mineurs seuls au volant. Même en cas de réussite à l'examen, l'élève ne pourra conduire seul qu'à ses 18 ans, pour des raisons de sécurité.

"Les jeunes qui optent pour la conduite accompagnée pourront passer l'épreuve pratique du permis dès l'âge de 17 ans au lieu de 17 ans et demi aujourd'hui", a précisé le ministre dans une interview accordée au quotidien.

Cette formule "a fait les preuves de son efficacité", estime M. Castaner. Le taux de réussite au premier passage parmi les 285.000 jeunes qui ont choisi cette formule en 2018 est "de 74,5%, contre 57,7% en moyenne pour l'ensemble des candidats".

En mai, le Premier ministre Édouard Philippe avait dévoilé une série de 10 mesures pour "faire en sorte que le prix moyen du permis de conduire diminue sensiblement, de l'ordre de 30%".

Parmi elles, le passage de l'examen dès 17 ans en conduite accompagnée, mais aussi deux autres nouveautés qui entreront en vigueur dès lundi, par voie d'arrêté, annonce M. Castaner.

La durée d'apprentissage sur simulateur sera étendue "de 5 heures à 10 heures", sur les 20 heures de leçons de conduite obligatoires du permis. Cette méthode, qui évite d'utiliser une voiture, permet d'obtenir "une heure d'apprentissage de 20 à 30% moins onéreuse", a assuré le ministre.

Le gouvernement va également favoriser l'apprentissage sur boîte automatique. Plus facile et plus rapide, il exige 13 heures de formation obligatoire au lieu de 20. Auparavant, demander à transformer son permis "boîte automatique" en permis classique ne pouvait se faire qu'après six mois d'attente. Cette période sera désormais réduite "à trois mois", selon M. Castaner.