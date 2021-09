Le pionnier britannique de l'informatique Clive Sinclair meurt à 81 ans

Clive Sinclair, l'inventeur britannique à l'origine de la calculatrice de poche et des ordinateurs domestiques abordables, est décédé jeudi à 81 ans, a annoncé sa famille aux médias.

Il est décédé à son domicile de Londres après avoir lutté contre un cancer pendant plus de dix ans, ont indiqué les médias britanniques, suscitant les hommages de nombreuses personnes qui se souviennent avec émotion de leur première expérience de l'informatique au début des années 1980.

La semaine dernière, il travaillait encore sur des inventions "parce que c'est ce qu'il aimait faire", a déclaré sa fille Belinda Sinclair à la BBC.

"Il était inventif et imaginatif et pour lui, c'était excitant et une aventure, c'était sa passion", a-t-elle ajouté.

Parmi les inventions révolutionnaires de Clive Sinclair figure la première calculatrice électronique portable en 1972.

La Sinclair ZX80, lancée en 1980 et vendue pour moins de 100 livres sterling à l'époque, a permis de démocratiser l'informatique domestique en Grande-Bretagne et ailleurs.

D'autres ordinateurs domestiques tels que l'Apple II coûtaient bien plus cher, et la société de Sinclair a été la première au monde à vendre plus d'un million de machines.

Parmi les modèles qui ont suivi, le ZX Spectrum en 1982, qui offrait une puissance supérieure et une interface plus conviviale, ce qui a accéléré la révolution des jeux et de la programmation à domicile.

Le réalisateur britannique Edgar Wright, dont le dernier film "Last Night in Soho" a été présenté en première mondiale à Venise ce mois-ci, a rendu hommage à Sinclair sur Twitter.

"En tant que quelqu'un dont les premiers aperçus d'un monde nouveau étaient les graphiques terrifiants de +3D Monster Maze+ sur la ZX81, je voudrais saluer le pionnier de la technologie Sir Clive Sinclair", a-t-il déclaré.

"Il a rendu les rêves du 21e siècle possibles. Je vais taper sur les touches en caoutchouc d'un Spectrum en votre honneur. RIP."

- Tricycle à piles -

"On peut dire que l'ère numérique a commencé pour nous au Royaume-Uni avec la Sinclair ZX80, lorsque des milliers d'enfants ont appris à coder en utilisant 1k de RAM", a tweeté Tom Watson, ancien chef adjoint du Parti travailliste britannique.

"Cet homme a changé ma vie", a-t-il ajouté.

Toutes les inventions de Clive Sinclair n'ont pourtant pas connu un succès fulgurant. Le Sinclair C5, un tricycle couché à piles présenté comme l'avenir des transports écologiques, a fait un flop coûteux après son lancement en 1985.

"Il ne faut pas sous-estimer l'influence de Sir Clive Sinclair sur le monde", a tweeté le journaliste spécialiste des jeux-vidéos Dominik Diamond. "Si nous avions tous arrêté de rire assez longtemps pour acheter un C5, il aurait probablement sauvé l'environnement".

Né en 1940, Sinclair a quitté l'école à l'âge de 17 ans pour devenir journaliste technique. À 22 ans, il a créé sa première société, fabriquant des kits de radio par correspondance, dont ce qui était alors la plus petite radio à transistors du monde.

Parmi ses autres projets figurent des montres numériques et une première télévision à écran plat.

Il a été incarné à l'écran en 2009 par l'acteur britannique Alexander Armstrong dans le drame télévisé Micro Men, qui raconte sa rivalité avec le fondateur d'Acorn Computers Chris Curry dans les années 1980.

Ironiquement, dans une interview de 2013 avec la BBC, Clive Sinclair a révélé qu'il n'utilisait pas lui-même d'ordinateurs.

"Je n'aime pas les distractions", a-t-il expliqué. "Si j'avais un ordinateur, je commencerais à penser que je pourrais changer ceci, je pourrais changer cela, et je ne le veux pas."