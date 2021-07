Le plus haut château de sable au monde construit au Danemark

A la pointe nord-ouest du Danemark a été bâti le plus haut château de sable jamais construit au monde, mesurant plus de 20 mètres et pesant près de 5.000 tonnes, ont annoncé ses concepteurs mercredi.

Du haut de ses 21,16 mètres et richement décoré, il toise de plus de trois mètres un château construit en Allemagne en 2019, détenteur jusque-là du titre dans le Guinness des records avec 17,66 mètres.

Situé dans la station balnéaire de Blokhus, à la pointe nord du Jutland, le château a été construit selon la forme d'une pyramide pour ne pas s'effondrer, une méthode couramment utilisée par les experts de ces constructions fragiles.

Son créateur, le néerlandais Wilfred Stijger, qui a été secondé par trente des meilleurs sculpteurs de sable au monde, a voulu représenter le pouvoir du coronavirus sur le monde depuis le début de la pandémie.

Le virus "dirige notre monde, nous dit ce qu'il faut faire et nous empêche d'être avec notre famille et nos amis", a déclaré M. Stijger en présentant son oeuvre.

Au total, 4.860 tonnes de sable danois ont été utilisées pour construire la forteresse. L'édifice a pu être dressé grâce à une construction en bois cachée à l'intérieur du château de sable.

Afin de le rendre plus adhésif, le sable contient approximativement 10% d'argile. Et une couche de colle a été appliquée une fois l'ouvrage terminé pour que l'édifice résiste pendant la majeure partie de l'hiver, sur cette côte battue par les vents.

La bactérie du coronavirus figure au sommet du château, écrasant les gens rampant en dessous, lesquels font tout leur possible pour la vaincre, selon les explications de l'artiste.

D'autres motifs plus balnéaires ont également été sculptés: planche à voile, kite-surf, maisons de plage, poissons et phare...

Selon ses concepteurs, le château devrait tenir jusqu'à ce qu'une forte gelée la fasse disparaître en février ou mars.

Les constructions en sable sont devenues une tradition à Blokhus, et les sculptures tiennent généralement jusqu'en janvier, lorsque l'hiver commence.