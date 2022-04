Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Kiev dénonce un "massacre délibéré" à Boutcha -

L'Ukraine a accusé dimanche l'armée russe d'avoir commis un "massacre délibéré" à Boutcha, après la découverte de nombreux cadavres dans cette ville au Nord-Ouest de Kiev. Près de 300 personnes ont été enterrées dans des fosses communes selon le maire, Anatoly Fedorouk.

"Les Russes veulent éliminer autant d'Ukrainiens qu'ils le peuvent. Nous devons les arrêter et les mettre dehors. J'exige de nouvelles sanctions dévastatrices du G7 MAINTENANT", a écrit sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.

Comparant Boutcha au massacre de Srebrenica en Bosnie en 1995, un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a accusé l'Occident d'essayer "de ne pas provoquer les Russes" pour éviter une troisième guerre mondiale.

- Vers de nouvelles sanctions européennes-

"L'UE aide l'Ukraine et des ONG à rassembler les preuves nécessaires pour des poursuites devant les cours internationales", a indiqué le président du Conseil européen Charles Michel. "Plus de sanctions et d'aide de l'UE sont en chemin", a-t-il ajouté.

De même, le vice-chancelier et ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, a dénoncé un "terrible crime de guerre", souhaitant de nouvelles sanctions européennes. La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss s'est dite de son côté "horrifiée par les atrocités à Boutcha et d'autres villes" et a réclamé une "enquête pour crimes de guerre".

L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a elle dénoncé des exactions contre des civils assimilables à des "crimes de guerre" de la part de soldats russes dans les régions de Tchernihiv, Kharkiv et Kiev.

- Explosions à Odessa -

Une série d'explosions ont secoué dimanche matin Odessa, principal port de l'Ukraine, sur la mer Noire, dans le sud-ouest du pays, ont constaté des journalistes de l'AFP. Elles n'ont pas fait de victime, selon l'armée ukrainienne.

La Russie a indiqué avoir mené des frappes par "des missiles maritimes et terrestres de haute précision" qui ont "détruit une raffinerie et trois sites de stockage de carburants et de lubrifiants" près d'Odessa.

"Odessa a été attaquée depuis les airs. Des incendies ont été signalés dans certaines zones. Une partie des missiles a été abattue par la défense aérienne", a indiqué de son côté un responsable ukrainien.

- Toute la région de Kiev "libérée" -

Les Ukrainiens ont repris le contrôle de la totalité de la région de Kiev après le retrait des forces russes de villes-clés situées autour de la capitale, a annoncé samedi la vice-ministre ukrainienne de la Défense. Les localités d'"Irpin, Boutcha, Gostomel et toute la région de Kiev ont été libérées de l'envahisseur", a-t-elle affirmé.

Les forces russes opèrent un "retrait rapide" des régions de Kiev et de Tcherniguiv, dans le nord du pays, et ont pour objectif de se redéployer vers l'est et le sud, avait estimé plus tôt samedi un conseiller présidentiel ukrainien

Mais les Russes, en se repliant "d'eux-mêmes" ou après des combats, laissent derrière eux "un désastre total et de nombreux dangers", a dénoncé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. "Les bombardements peuvent se poursuivre", a-t-il mis en garde, accusant aussi les militaires russes de "miner les territoires qu'ils quittent, des maisons, des munitions et même des cadavres".

- Pourparlers -

Le négociateur en chef russe dans les pourparlers de paix avec l'Ukraine, Vladimir Medinski, a salué dimanche une position "plus réaliste" selon lui de Kiev, prêt sous conditions à accepter un statut neutre du pays, réclamé par Moscou.

"La partie ukrainienne a adopté une approche plus réaliste des questions liées au statut neutre et dénucléarisé de l'Ukraine", a dit M. Medinski, tout en précisant qu'un projet d'accord approprié n'était pas encore prêt à être soumis aux présidents des deux pays.

Le négociateur en chef ukrainien, David Arakhamia, a lui affirmé samedi que Moscou avait accepté "oralement" toutes les positions ukrainiennes, "sauf en ce qui concerne la question de la Crimée".

- Près de 4,2 millions de réfugiés -

Près de 4,2 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion russe, et environ 40.000 de plus sont arrivés dans les dernières 24h, selon les derniers chiffres de l'ONU.

