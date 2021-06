Le policier qui a tué l'Afro-Américain George Floyd demande une peine a minima

Le policier blanc Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, a demandé mercredi à la justice de le condamner à une peine légère, plaidant avoir commis "une erreur de bonne foi".

Dans des documents transmis en amont de l'audience du 25 juin, au cours de laquelle la sentence sera fixée, l'agent de 45 ans suggère une peine de prison réduite à la durée déjà purgée, assortie d'une période probatoire.

"Alternativement, M. Chauvin demande respectueusement que le tribunal lui accorde des circonstances atténuantes", et retienne une peine inférieure au barème en vigueur dans le Minnesota (environ douze ans de détention), écrit son avocat Me Eric Nelson.

"Sa condamnation pour des faits commis dans l'exercice de sa fonction de policier augmente considérablement le risque qu'il devienne une cible en prison", plaide notamment l'avocat, qui invoque aussi l'absence de casier de son client et son "respect pour la procédure judiciaire malgré l'opprobre".

Quant au crime lui-même, il assure que Derek Chauvin "n'avait pas conscience d'en commettre un: dans son esprit, il remplissait sa mission et aidait d'autres policiers à arrêter George Floyd" sur le cou duquel il est resté agenouillé pendant près de dix minutes, le 25 mai 2020, indifférent à ses râles et à son inertie.

"Le crime de M. Chauvin est plus une erreur commise de bonne foi sur la base de son expérience de policier et de sa formation qu'un acte illégal intentionnel", argumente encore Me Nelson.

Son plaidoyer semble peu susceptible de convaincre le juge Peter Cahill qui a, au contraire, retenu le mois dernier quatre circonstances aggravantes contre le policier, ouvrant la voie à l'imposition d'une lourde peine dans ce dossier retentissant.

La mort de George Floyd, filmée et diffusée sur internet, a suscité des manifestations monstres dans le monde entier contre le racisme et les violences policières.

Après plusieurs semaines d'un procès très suivi, le policier a été reconnu coupable de meurtre le 20 avril et immédiatement incarcéré.