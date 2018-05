Le prÃ©sident sÃ©nÃ©galais crÃ©e une polÃ©mique en Ã©voquant les "desserts" servis aux tirailleurs penant la colonisation

Une petite phrase du président sénégalais Macky Sall, selon lequel les tirailleurs sénégalais "avaient droit à des desserts" pendant la colonisation française, a suscité lundi l'hostilié d'une partie de la presse sénégalaise l'accusant d'avoir commis une bourde, voire d'avoir fait preuve de "révisionnisme".

"Les régiments des tirailleurs sénégalais, quand ils étaient dans les casernes, avaient droit à des desserts pendant que d'autres Africains n'en avaient pas", a lancé samedi Macky Sall à la présentation d'un livre reprenant certains de ses discours, à moins d'un an de la présidentielle de février 2019.

Probable candidat à un second mandat, Macky Sall, élu en 2012, évoquait à cette occasion la "relation particulière" du Sénégal, indépendant depuis 1960, avec son ancienne métropole. "C'est vrai, ils (les Français) nous ont colonisés. Il y a eu une décolonisation pacifique, mais ils ont toujours respecté les Sénégalais".

Reprise sur les réseau sociaux pendant le weekend, la sortie du président a été critiquée lundi dans la presse locale. "Macky Sall insulte la mémoire des tirailleurs sénégalais", titrait le site d'informations Seneplus, évoquant une "bourde indigène de Macky Sall".

"Penser qu'il y a du bon dans la colonisation qui a été, sans aucun doute, le plus grand génocide avec un braquage froid et planifié de nos ressources et un piétinement de nos cultures est une faute impardonnable pour un leader africain", ajoutait le site d'informations.

Le journal Le Quotidien évoquait le "révisionnisme" du dirigeant sénégalais, estimant qu'il faudrait "demander des comptes à Macky Sall, qui a trouvé des bénéfices à la colonisation".

La présidence sénégalaise, contactée lundi par l'AFP, n'a pas souhaité faire de commentaire. Le chef de son service communication, le ministre El Hadji Kassé, avait affirmé sur TV5 qu'il s'agissait d'une "boutade" et exclu toute "intention de faire l'éloge de quelque épisode colonial que ce soit".

La question coloniale reste sensible au Sénégal, tête de pont de la colonisation française en Afrique subsaharienne. L'inauguration d'une "place de l'Europe" sur l'île de Gorée, symbole de la traite négrière au large de Dakar, a suscité il y a quelques semaines une levée de boucliers d'associations, qui ont réclamé qu'elle soit rebaptisée.