Le prince Harry dit s'être toujours senti "différent" du reste de la famille royale

Le prince Harry a révélé samedi s'être toujours senti "légèrement différent" du reste de la famille royale britannique et que fumer du cannabis l'a aidé, lors d'un long entretien avec un spécialiste des traumatismes.

Harry, 38 ans, a expliqué au docteur Gabor Mate qu'ayant grandi dans une "famille brisée", il fait de son mieux pour ne pas transmettre de "traumatismes" à ses enfants.

Cette conversation survient après la publication, en janvier, de ses mémoires controversés intitulés "Le Suppléant" dans lesquels il raconte son adolescence marquée par la drogue et l'alcool et détaille la rupture de ses relations avec son père, le roi Charles III, et son frère William.

"Tout au long de ma vie, de mes jeunes années, je me suis senti légèrement différent du reste de ma famille", a affirmé Harry à M. Mate, selon de nombreux médias faisant état de cette interview retransmise en direct.

"Je me sentais étrange" dans ce milieu "et je sais que ma mère ressentait la même chose", faisant référence à sa mère, la princesse Diana.

Il a affirmé avoir été "sauvé" par son épouse Meghan, "un être exceptionnel" qui "venant d'un monde différent l'a aidé à s'en sortir".

Au cours de cet entretien, M. Mate - auteur de plusieurs livres sur les traumatismes, la dépendance et la maladie - a affirmé que Harry souffre d'un trouble déficitaire de l'attention.

Résumant la vie du prince, qui a notamment perdu sa mère à l'âge de 12 ans et a ensuite servi dans les forces armées britanniques en Afghanistan, le spécialiste a estimé qu'il souffre de "beaucoup de traumatismes".

Harry, parti s'installer en Californie après avoir quitté la Grande-Bretagne et la famille royale avec fracas début 2020, a évoqué la manière dont il éduque ses deux enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an.

"Je ressens l'énorme responsabilité de ne pas transmettre les traumatismes ou les expériences négatives que j'ai vécus", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'avec Meghan, ils essaient de tirer les leçons de leur "passé" et de leurs "erreurs" afin de "briser ce cycle".

Dans ses mémoires, le prince reconnaît avoir, par le passé, consommé régulièrement du cannabis ainsi que de la cocaïne lorsqu'il était adolescent.

Il a répété à M. Mate que la cocaïne "n'a rien fait pour moi", mais que la marijuana, c'est "différent", "cela m'a vraiment aidé".

Le couronnement de Charles, âgé de 74 ans, aura lieu en mai. Buckingham n'a pas indiqué si Harry et Meghan seraient présents.