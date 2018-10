Le prince héritier saoudien a reçu le ministre américain au Trésor

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a reçu lundi à Ryad le ministre américain au Trésor Steven Mnuchin, à la veille de l'ouverture d'un forum économique mis à mal par le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

C'est l'agence de presse officielle saoudienne SPA qui a fait état de la rencontre. M. Mnuchin avait annoncé il y a quelques jours qu'il renonçait à participer au forum international sur l'investissement prévu à Ryad après l'affaire Khashoggi.

Les deux hommes ont souligné de "l'importance du partenariat stratégique entre l'Arabie saoudite et les Etats-Unis", a indiqué SPA.

M. Mnuchin est en tournée dans la région.

Future Investment Initiative (FII), qui débute à 09H00 (06H00 GMT) et dure jusqu'à jeudi, avait pour but de projeter comme une destination commerciale lucrative le royaume pétrolier historiquement fermé et qui cherche à diversifier son économie et s'ouvrir aux nouvelles technologies, au tourisme et au divertissement.

Mais le forum est aujourd'hui totalement éclipsé par le tollé international consécutif au meurtre du critique et journaliste saoudien qui collaborait avec le Washington Post, au consulat de son pays à Istanbul.

Après avoir soutenu que Jamal Khashoggi était ressorti vivant du consulat le 2 octobre, l'Arabie saoudite a fini par reconnaître qu'il avait été tué dans sa mission diplomatique, mais nié toute implication du prince héritier, considéré comme l'homme fort du royaume.