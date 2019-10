Le prince William et Kate de retour à Islamabad après une violente tempête

Le prince William et son épouse Kate ont finalement atterri à Islamabad vendredi, après qu'une violente tempête jeudi a forcé leur avion à se dérouter vers Lahore, d'où ils étaient partis, ont indiqué des journalistes voyageant avec eux au Pakistan.

Le couple princier a passé la nuit dans un hôtel de Lahore, la capitale culturelle du Pakistan, après deux tentatives d’atterrissage aussi infructueuses que mouvementées à l'aéroport international d'Islamabad ainsi que dans une base militaire de Rawalpindi, ville garnison accolée à la capitale.

Le service de presse princier n'a toujours pas communiqué sur le sujet.

"Le duc et la duchesse de Cambridge ont finalement atterri à Islamabad après le drame aérien d'hier", a tweeté la correspondante du Daily Mail, Rebecca English.

Cette journaliste avait raconté jeudi un vol éprouvant : "le pilote a décrit des cercles pendant une heure, mais la foudre - et les turbulences - étaient si fortes que nous avons dû revenir" à Lahore.

Le duc et la duchesse de Cambridge "viennent d'atterrir à Islamabad", a de son côté tweeté Richard Palmer, correspondant du Daily Express.

"Un voyage prévu sur la passe de Khyber à la frontière avec l'Afghanistan est annulé à cause de problèmes logistiques maintenant", a-t-il ajouté.

William et Kate entament leur cinquième et dernière journée au Pakistan, où ils ont visité une école de filles, un orphelinat, l'une des plus vastes mosquées au monde, ou encore un glacier fondant du fait du réchauffement climatique.

Cette tournée était la première d'un membre de la famille royale britannique depuis 2006, quand Charles, le père de William, y était venu accompagné de son épouse Camilla.