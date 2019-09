Le prix du logement a dépassé 10.000 euros/m2 cet été à Paris

Le prix moyen du logement parisien a dépassé les 10.000 euros au mètre carré cet été, ont annoncé jeudi les notaires du Grand Paris, couronnant des années de flambée sans équivalent dans le reste de la France.

"Le prix au m2 des appartements anciens, qui s'est établi à 9.890 euros dans la capitale au 2e trimestre 2019, a dépassé le cap des 10.000 euros le mètre carré au mois d'août", selon leur communiqué.

Ce chiffre concerne plus précisément les trois mois écoulés à fin août. Il est établi par les notaires à partir de leurs "avants-contrats", qui donnent une première idée de l'état du marché.

La hausse des prix parisiens ne donne pas de signe de faiblesse, puisque les notaires tablent sur un mètre carré à 10.280 euros à Paris d'ici à fin octobre.

Le passage de ce seuil marque le couronnement de plusieurs années de flambée des prix à Paris: depuis dix ans, ils ont pris quelque 60%, un bond sans commune mesure avec le reste de la France malgré un marché immobilier dans l'ensemble dynamique.

A ce titre, les notaires ont également fait état d'un autre record jeudi, cette fois dans des chiffres établis de concert avec l'Insee: le nombre de transactions a, pour la première fois, dépassé le million sur l'année écoulée en France, à fin juin.

Quant aux prix français, ils ont poursuivi au second trimestre leur tendance globale à la hausse à un rythme semblable à l'année précédente: entre avril et juin, ils ont gagné 3,2% au mètre carré, par rapport à un an plus tôt.