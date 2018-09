Le prix Peter Mackler remis au journaliste monténégrin Jovo Martinovic

Le prix Peter Mackler, qui récompense le courage et l'éthique journalistiques, a été remis jeudi soir au journaliste monténégrin Jovo Martinovic, spécialiste des enquêtes sur le crime organisé et les crimes de guerre dans les Balkans, et poursuivi par la justice de son pays.

M. Martinovic, 44 ans, qui a travaillé pour de grands médias internationaux comme la BBC, The Economist ou la radio publique américaine NPR, n'a pu assister à la cérémonie en son honneur à New York, étant privé de son passeport dans l'attente d'un procès qui pourrait le voir condamné à 15 ans de prison.

"C'est un grand honneur de recevoir ce prix et de continuer à travailler malgré les obstacles auxquels les journalistes font face dans cette partie de l'Europe", "de plus en plus autoritaire", a-t-il déclaré lors d'une brève liaison vidéo, établie avec son smartphone depuis le Centre de journalisme d'investigation de Podgorica.

M. Martinovic a déjà passé quinze mois en détention, avant d'être remis en liberté surveillée en janvier 2017 dans l'attente de son procès.

Il est accusé par la justice monténégrine d'avoir fait partie d'un réseau de trafiquants de drogue. Mais il a toujours assuré n'avoir été en contact avec les milieux criminels que parce qu'il enquêtait sur eux. Son arrestation en 2015 avait suscité la condamnation d'ONG internationales.

Le journaliste travaillait notamment sur le gang international des "Pink Panthers", composé de braqueurs de l'ex-Yougoslavie, auquel on attribue une centaine d'attaques de bijouteries dans le monde.

"C'est la première fois depuis 10 ans (qu'existe le prix Peter Mackler) que nous honorons un journaliste qui connaissait mon père et puisse attester de sa passion, son énergie et son humour", s'est réjouie Camille Mackler, directrice du prix Peter Mackler au sein de l'association Global Media Forum.

Le prix Peter Mackler a été créé en mémoire de l'ancien rédacteur en chef de l'AFP pour l'Amérique du Nord, mort brutalement en 2008, à l'âge de 58 ans.

En 30 ans de carrière à l'AFP, Peter Mackler avait beaucoup bougé, travaillant notamment sur le conflit au Kosovo, où il a rencontré brièvement M. Martinovic.

Passionné par l'actualité, Peter Mackler avait fondé le Global Media Forum, une organisation à but non lucratif pour enseigner le journalisme à travers le monde et initier les enfants aux grands principes de la profession.