Le procès de la fondatrice de Theranos, étoile déchue de la Silicon Valley, s'est ouvert

Le procès d'Elizabeth Holmes s'est ouvert mercredi à San José, en Californie, avec douze jurés chargés de déterminer si l'ancienne star de la Silicon Valley, qui risque jusqu'à 20 ans de prison, s'est rendue coupable d'une fraude massive à la tête de sa start-up qui devait révolutionner les diagnostics.

La fondatrice de Theranos a "menti et triché pour obtenir de l'argent", a lancé le procureur Robert Leach comme entrée en matière.

Avec son associé -- et un temps amant -- Ramesh "Sunny" Balwani, "ils ont affirmé que Theranos concevait une mini machine d'analyses sanguines qui permettait de réaliser n'importe quel test médical à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt pour un coût très faible", a-t-il résumé.

Ils ont aussi prétendu "que l'armée américaine l'utilisait, que des groupes pharmaceutiques majeurs la promouvaient et que leur entreprise était sur le point de gagner des centaines de millions de dollars", a-t-il continué.

Douze accusations -- de fraude et d'association de malfaiteurs -- pèsent contre Elizabeth Holmes, qui avait quitté l'université de Stanford avant d'en être diplômée pour lancer son entreprise en 2003, à 19 ans.

Mais les machines n'ont jamais fonctionné. Et selon le parquet, l'ex-entrepreneuse a menti aux investisseurs, médecins et patients pour lever des fonds -- plus de 700 millions de dollars en tout.

"En 2009, à court de temps et d'argent, elle a décidé de mentir", a assuré Robert Leach.

- Déconnexion -

Le juge Edward Davila a commencé par vérifier que les jurés n'avaient pas lu la presse depuis la semaine dernière, sur ce scandale qui passionne la Silicon Valley depuis les premières révélations dans le Wall Street Journal en 2015.

Il leur a aussi demandé de ne parler de l'affaire avec personne, de ne pas consulter les réseaux sociaux et de ne pas faire de recherches sur Google pendant le procès, qui est parti pour durer au moins 13 semaines.

Il a été retardé à plusieurs reprises, notamment parce que l'accusée a accouché début juillet. Ramesh "Sunny" Balwani doit être jugé séparément.

En matière de preuves, le jury devra se fonder essentiellement sur des témoignages.

La base de données du laboratoire de Theranos a bien été remise sur un disque dur au gouvernement en août 2018, mais l'entreprise a ensuite été démantelée, ainsi que ses serveurs, rendant impossible la lecture de la copie.

Sur la liste de potentiels témoins, on trouve des noms connus, comme l'ancien secrétaire d'Etat Henry Kissinger, l'ancien ministre de la Défense James Mattis, qui ont fait partie du conseil d'administration de Theranos, ou encore le magnat des médias Rupert Murdoch.

Des patients victimes d'analyses défectueuses pourraient également être appelés à la barre, pour raconter comment ils ont vécu de mauvais diagnostics de cancer, de sida ou de grossesses.

- Santé mentale -

Elizabeth Holmes elle-même pourrait décider de s'exprimer.

La défense compte plaider que son associé et ex-petit ami, de 19 ans son aîné, la contrôlait et abusait d'elle psychologiquement.

Kevin Downey, l'avocat d'Elizabeth Holmes, a d'ailleurs demandé aux jurés potentiels la semaine dernière s'ils avaient déjà subi des "abus dans le cadre de leurs relations intimes".

Le procureur Jeffrey Schenk a lui cherché à savoir s'il y avait des individus proches des milieux médicaux dans la salle.

Ces jurés pourraient ne pas être impartiaux si le parquet fait appel à des psychologues pour contrer l'idée selon laquelle Elizabeth Holmes n'était pas responsable de ses actions.

L'ex-étoile montante des biotechnologies a connu une chute d'autant plus brutale que sa fortune était évaluée à 3,6 milliards de dollars par Forbes en 2014. C'était alors la plus jeune milliardaire n'ayant pas hérité de sa fortune.