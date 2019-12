Le procès des meurtriers d'un journaliste s'ouvre en Slovaquie

Un tribunal slovaque a validé jeudi l'inculpation de l'homme d'affaires Marian Kocner et de ses trois complices pour le meurtre du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa fiancée Martina Kusnirova, au premier jour de leur procès.

La demande de la défense d'un ajournement de leur comparution a été rejetée par les juges, qui ont par ailleurs fixé l'audience suivante au 13 janvier 2020.

"La Cour a conclu que les accusés et les autres parties au procès avaient été correctement et en temps voulu informés sur les possibilités de prendre connaissance des résultats de l'enquête", a dit la présidente du collège de trois magistrats, la juge Ruzena Sabova, à l'issue de l'audience préliminaire.

Les parents de Jan Kuciak et la mère de Martina Kusnirova ont assisté au début du procès et se sont ainsi pour la première fois trouvés en présence des personnes accusées du meurtre de leurs enfants.

"Je n'ai pas vu d'émotion sur leurs visages", a dit la mère de la jeune femme aux journalistes. "Ils n'ont pas voulu me regarder dans les yeux. Quand ils m'ont regardée, leur regard était vide".

Le procès de Marian Kocner se déroule au siège de la Cour pénale spéciale, à Pezinok, à 20 km de la capitale Bratislava.

- "Aucun accord" -

Interrogé pour savoir s'il souhaitait négocier le plaidoyer (ce qui permettrait de réduire d'un tiers son éventuelle peine), l'homme d'affaires a refusé. "Je ne suis intéressé par aucun accord", a-t-il répondu.

Les trois autres accusés, Alena Zsuzsova, Tomas Szabo et Miroslav Marcek, ont adopté la même position. "Je ne suis pas intéressée, je suis innocente", a dit Mme Zsuzsova, qui a été l'interprète de Marian Kocner.

L'avocat de ce dernier, Marek Para, a ensuite affirmé qu'il n'avait pas reçu le dossier complet pour préparer la défense et a énuméré ce qu'il considère comme une série d'erreurs de l'enquête pour réclamer que le début de l'examen sur le fond de cette affaire soit ajourné.

"Je suis convaincu que les conditions pour ouvrir le procès sur le fond ne sont pas remplies", a-t-il déclaré.

Marian Kocner était arrivé au tribunal portant un gilet pare-balles et un casque. Le bâtiment était gardé par des policiers de l'unité antiémeute accompagnés de chiens.

- Hostile aux journalistes -

Le cinquième suspect, Zoltan A., qui aurait agi en tant qu'intermédiaire avec les deux exécutants matériels du crime et qui a négocié un accord avec la justice - à valider par le tribunal - n'était pas présent. Il pourrait être entendu comme témoin et jugé à part.

Jan Kuciak enquêtait sur la corruption et plus précisément sur les activités de Marian Kocner, un riche entrepreneur et promoteur immobilier, quand il avait été tué avec sa fiancée dans ce qui avait été décrit comme une exécution de type mafieux, en février 2018.

Le double meurtre avait déclenché des manifestations de masse contre le gouvernement du Premier ministre Robert Fico, qui avait fini par démissionner. Le mouvement a ouvert la voie à l'élection à la présidence slovaque de l'avocate libérale et militante anticorruption Zuzana Caputova, en mars dernier.

Marian Kocner, 56 ans, qui fait l'objet d'autres poursuites pour des opérations financières suspectes et fraude fiscale, était connu pour son hostilité envers les journalistes qu'il avait coutume d'insulter et de menacer.

Il s'en est ainsi pris à Jan Kuciak et sa famille au cours d'une conversation téléphonique dont l'enregistrement a été rendu public par le portail internet aktuality.sk, le média pour lequel avait travaillé le journaliste assassiné.

- "Aucune saleté" -

L'acte d'accusation, qui compte 93 pages, a fait l'objet de fuites dans les médias. Selon ces derniers, il révèle que Marian Kocner, ne trouvant "aucune saleté" pour discréditer le journaliste gênant, a fini par "décider de s'en défaire physiquement et empêcher ainsi de nouvelles révélations sur ses activités".

S'il est reconnu coupable, il risque entre 25 ans de prison et la perpétuité, a souligné la présidente du tribunal.

L'enquête sur le meurtre a en outre révélé que Marian Kocner échangeait des milliers de mails avec d'importants responsables du gouvernement et du parti au pouvoir Smer-SD.

Robert Fico reste à la tête de cette formation et son influence politique demeure importante.

Le soutien à son parti est tombé à 20%, mais il est toujours possible qu'il arrive en tête des élections législatives prévues pour février.