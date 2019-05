Le projet de transfert de "Soir 3" sur franceinfo avance

La direction de France Télévisions a présenté pour la première fois lundi le projet de transfert sur franceinfo de "Soir 3", l'emblématique JT de France 3, à partir de la rentrée 2019, une perspective qui soulève de nombreuses oppositions dans et en dehors du groupe public.

La création d'une nouvelle tranche d'information renforcée, de 21H00 à minuit, sur la chaîne franceinfo, lancée en 2016 sur la TNT, a été présentée aux représentants du personnel lors du Comité social et économique (CSE) du groupe, a précisé à l'AFP une porte-parole de France Télévisions.

C'est dans ce cadre que la direction du groupe envisage d'arrêter la diffusion de "Soir 3" à la rentrée. A la place de ce JT qui était diffusé à des horaires variables, le groupe veut proposer, avec les nouvelles soirées de franceinfo, un journal de 30 minutes (comme "Soir 3"), à 23H00.

Ce nouveau journal serait confectionné par les équipes actuelles de "Soir 3" et la rédaction de franceinfo, et serait notamment ouvert vers l'international et l'Europe (alors que France 3 veut axer ses programmes sur la régionalisation et de la proximité), fait valoir la direction.

Par ailleurs, il n'est plus question que ce futur journal, qui pourrait s'intituler le "23 heures", soit rediffusé sur l'antenne de France 3, pour des raisons de "crédibilité éditoriale", un journal télévisé se devant de coller au plus près à l'actualité, selon un document interne que l'AFP a consulté.

Ce projet révélé en février n'est pas encore définitivement acté, puisqu'il devra être de nouveau discuté lors d'un deuxième CSE, voire un troisième, et le comité ne devrait donc se prononcer qu'en juin ou en juillet.

Mais il suscite depuis plusieurs mois de vives oppositions en interne comme en externe.

Trois syndicats de France Télévisions, SNJ, CGC et UNSA, ont d'ailleurs déposé lundi un préavis de grève, appelant à un arrêt de travail de 48H, dimanche et lundi (donc en plein scrutin et annonce des résultats des élections européennes), pour défendre ce journal emblématique de la Trois.

Plusieurs pétitions ont en outre été lancées dont l'une a dépassé les 5.000 signatures. Des élus locaux et des responsables politiques nationaux, dont Benoît Hamon, le Parti radical de gauche ou François Ruffin, se sont aussi mobilisés pour le journal.

Lancé en septembre 1978, "Soir 3" est présenté depuis 2016 par Francis Letellier en semaine et Sandrine Aramon le week-end.