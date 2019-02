Le propriétaire de l'équipe de football américain des Patriots inculpé après avoir sollicité une prostituée

La police de Jupiter, en Floride, a annoncé vendredi que Robert Kraft, le propriétaire de l'équipe des New England Patriots, récents vainqueurs du Super Bowl, la finale de la Ligue nationale de football américain (NFL), avait été inculpé pour avoir sollicité les services d'une prostituée.

Lors d'une conférence de presse, le chef de la police Daniel Kerr a indiqué que les enquêteurs avaient en leur possession un enregistrement vidéo prouvant que l'homme d'affaires de 77 ans avait bien eu une relation sexuelle avec une prostituée.

Il a précisé que les conclusions de l'enquête avaient été transmises à la procureure de Floride Ashley Moody, dont les services devraient procéder à l'inculpation formelle de Robert Kraft.

Selon le chef de la police, le propriétaire de l'équipe championne de la NFL devrait être inculpé de deux chefs d'accusation différents, correspondant aux deux relations, documentées par l'enquête, qu'il a eu avec des prostituées.

"Nous réfutons catégoriquement que M. Kraft ait pris part à quelque activité illégale que ce soit", a déclaré un porte-parole de Robert Kraft, dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Dans la mesure où il s'agit d'une affaire judiciaire", a-t-il ajouté, "nous ne ferons pas d'autre commentaire".

L'inculpation de Robert Kraft intervient dans le cadre du démantèlement d'un réseau de prostitution lié à un établissement de massages et soins corporels de la ville de Jupiter, l'Orchids of Asia Day Spa.

Deux hommes soupçonnés de diriger ce réseau ont déjà été interpellés, a indiqué vendredi Daniel Kerr.

Outre Robert Kraft, 24 personnes soupçonnées d'avoir été clients de ce réseau de prostitution seront inculpées par les services de la procureure de Floride.

Homme d'affaires originaire de la banlieue de Boston, Robert Kraft a fait fortune dans l'emballage et dans l'industrie papetière.

Il a racheté les New England Patriots en 1994 et transformé le club, qui a remporté six Super Bowls depuis 2002, un record.