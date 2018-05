Le PS ne participera pas Ã  la manifestation du 26 mai, tranche Faure

Le PS ne participera pas à la manifestation du 26 mai, qui réunira notamment la CGT et la France insoumise à l'appel d'Attac, a affirmé le premier secrétaire du PS Olivier Faure jeudi sur France 2.

"Le 26 mai de quoi parle-t-on ? On parle d'une manifestation qui est organisée par un certain nombre de partis politiques, et qui a une autre vocation, mais n'y participeront pas tous les syndicats. Ni l'Unsa, ni la CFDT, ni FO, ni le PS, effectivement", a affirmé M. Faure.

"Parce qu'il y a un moment social qu'il faut respecter. Et puis il y aura un moment politique. Il ne faut pas les confondre, parce qu'à trop vouloir confondre les moments, à trop faire craindre le risque de récupération, on n'aide pas le mouvement social, on l'affaiblit", a-t-il ajouté.

M. Faure a en revanche une nouvelle fois assuré qu'il manifesterait le 22 mai aux côtés des fonctionnaires, invités à se mobiliser par l'ensemble des organisations syndicales "pour la première fois depuis dix ans".

L'ancien porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll avait lui aussi affirmé jeudi matin qu'il ne participerait pas à la manifestation.

M. Faure avait déclaré dimanche qu'il se prononcerait sur sa participation au défilé du 26 mai "quand on saura(it) sur quoi on manifeste". Le porte-parole du PS Boris Vallaud avait pour sa part indiqué mercredi que ce point serait "abordé au bureau national du PS".