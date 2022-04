Le PSG sacré champion de France 2022

Détrôné l'an dernier par Lille, le PSG remporte le dixième sacre de son histoire. Ce dixième titre est synonyme de record égalé avec l’AS Saint-Etienne qui a remporté dix fois le championnat.



Un nouveau titre remporté malgré un match nul décevant contre Lens (1-1) samedi soir au Parc des Princes, lors de la 34e journée. La star Lionel Messi a ouvert la marque d'une frappe enroulée en pleine lucarne (68e) face à des Lensois réduits à dix à la 57e minute après l'exclusion de Kevin Danso, et qui ont égalisé par Corentin Jean (88e).



Les deux équipes PSG/Lens se sont déjà affrontées à 85 reprises en matches officiels, avec un bilan largement favorable aux Rouge et Bleu (42 victoires, 20 matches nuls et 24 défaites). Paris est la seule équipe cette saison invaincue à domicile en Ligue 1.

À 23 ans, Kylian Mbappé est au sommet de son art. L'avenir du joueur au sein du PSG est cependant incertain, courtisé notamment par le Real Madrid, le clan Mbappé ferait monter les enchères, selon des médias espagnols.

Avoir décroché un dixième titre en L1 ne va pas forcément permettre d'adoucir l'atmosphère auprès de certains supporters en colère.

Déçus par la politique sportive du club et des orientations jugées à l'opposé de leurs valeurs, les ultras avaient d'abord sifflé les vedettes Neymar et Lionel Messi après la nouvelle désillusion subie en Ligue des champions, avant d'opter pour une grève des encouragements. À Angers, certains avaient même quitté le parcage avant le coup de sifflet final qui aurait déjà pu, sans la victoire de l'OM contre Nantes (3-2), sacrer le PSG champion.



Septième du classement, Lens a tout fait pour plomber l'ambiance et renforcer ses chances de disputer une compétition européenne la saison prochaine. "Nous voulons finir le plus haut possible. On est capable de tout", prévenait l'attaquant Florian Sotoca.



Le PSG n'aura pas brillé à tous les matchs du championnat. Face à l'OM, il s'imposait 2-1 dimanche 17 avril, sans pour autant convaincre les supporters et l'entraîneur.



Une étoile de prise, une étoile de perdue ?

Si l'étoile du dixième titre du Paris Saint-Germain est remportée, l'avenir de son bijou Kylian Mbappé fait toujours l'objet de spéculations dans le monde entier. La star est toujours convoitée par le Real Madrid. Le clan Mbappé n'a pas caché son voyage au Qatar, pays des propriétaires du PSG, dévoilé sur les réseaux sociaux par le petit frère de "Kyky", Ethan (15 ans), lui-même joueur du club parisien en catégories jeunes.

La mère du meilleur buteur de Ligue 1, Fayza Lamari, pourrait bien négocier avec le président Nasser al-Khelaïfi, au Qatar pendant le ramadan, une prolongation de contrat tant espérée par le PSG, car celui de Mbappé se clôt en juin et il est libre de signer où il veut.

Des médias espagnols évoquent une surenchère du clan Mbappé pour la prime à la signature, démentie par l'entourage du joueur.



Le PSG, qui a répété être prêt à tout pour conserver son trésor, peut reprendre espoir. Il reste envisageable que l'idole du Parc reste au moins une saison, celle de la Coupe du monde au Qatar, et finisse par partir en juin 2023.

Interrogé sur ce qu'il pouvait pour faire pencher la balance, l'entraîneur Mauricio Pochettino a choisi la boutade.

"Égoïstement, j'aimerais le garder avec moi, tout le temps, l'emmener en vacances, l'avoir à la maison", a répondu avec le sourire le technicien à une question sur son rôle dans l'affaire Mbappé.