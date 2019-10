Le puissant typhon Hagibis s'apprête à déferler sur le Japon

Le Japon se préparait vendredi à subir ce week-end le passage du puissant typhon Hagibis, qui a déjà entraîné l'annulation de près de 2.000 vols et de deux rencontres du Mondial de rugby, et perturbé les qualifications du Grand Prix de F1.

L'agence météo du Japon (JMA) jugeait vendredi son intensité cyclonique "très forte", soit à peine un cran de moins que le niveau maximum dans lequel il était classé précédemment.

Des rafales de vent jusqu'à 216 km/h étaient annoncées pour samedi soir, lorsque Hagibis atteindra les côtes du centre et de l'est du Japon, dont la très densément peuplée région de Tokyo.

L'agence météo s'attendait à des "vents brutaux et une mer violente", ainsi qu'à des précipitations record dans certaines régions, avec notamment 50 cm en 24 heures dans la zone de Tokyo et jusqu'à 80 cm dans le centre du pays.

"Nous vous demandons de prendre des mesures de précaution" avant l'arrivée du typhon, "afin de protéger votre vie et celles de vos proches", a déclaré lors d'un point presse un responsable de la JMA à l'attention des populations concernées.

Des précipitations torrentielles sont prévues, jusqu'à un demi-mètre d'eau à Tokyo, et dans la région centrale de Tokai.

Les autorités craignent également des inondations dans les zones côtières. Elles ont conseillé à près de 30.000 habitants de l'est de l'archipel d'évacuer leurs foyers.

- Gouvernement en état d'alerte -

La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a exhorté les entreprises basées dans la capitale à laisser leurs employés rentrer plus tôt chez eux "par mesure de sécurité".

Début septembre, la région de Tokyo avait déjà été affectée par un puissant typhon, Faxai, avec des rafales dépassant 200 km/h.

Faxai avait causé au moins deux morts et plus d'une centaine de blessés, et endommagé plusieurs dizaines de milliers d'habitations et de nombreuses infrastructures électriques.

Dans la préfecture de Chiba (grande banlieue est de Tokyo), près d'un million de foyers avaient ainsi été plongés dans le noir, et le courant n'avait pas pu être rétabli pendant plus de deux semaines pour plusieurs dizaines de milliers d'entre eux.

Le gouvernement japonais, dont la gestion de Faxai avait été très critiquée, a assuré vendredi être en état d'alerte.

Le Premier ministre Shinzo Abe a ordonné aux responsables de "prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des gens", notamment en "coopérant étroitement" avec les Forces japonaises d'autodéfense, a déclaré vendredi le porte-parole de l'exécutif Yoshihide Suga.

Un chaos dans les transports était redouté, alors que beaucoup de Japonais comptaient initialement prendre le train ou l'avion durant ce long week-end, lundi prochain étant férié au Japon.

Les deux principales compagnies aériennes JAL et ANA ont toutes deux déjà annulé plus de 1.630 vols intérieurs et quelque 260 vols internationaux pour samedi.

Tous les trains à grande vitesse (Shinkansen) entre Tokyo et Nagoya ont été supprimés pour samedi, ainsi qu'entre Nagoya et Osaka (ouest) à partir de samedi 08H00 heure locale environ. La circulation des trains locaux dans l'agglomération de Tokyo devait également être suspendue entre samedi matin et dimanche midi.

Les industries du pays s'adaptaient aussi, à l'instar de Toyota qui a prévu d'arrêter trois de ses usines dans le pays samedi, rapportait l'agence de presse Kyodo.

Les deux parcs d'attractions Disney à Tokyo seront également fermés samedi, a confirmé à l'AFP un porte-parole de leur opérateur Oriental Land. C'est la première fois qu'ils seront fermés un jour entier à cause d'un typhon, a-t-il ajouté.

- F1 et Mondial de rugby perturbés -

Les organisateurs du Grand Prix de Formule 1 de Suzuka, près de Nagoya (centre), ont annulé vendredi tout le programme du lendemain: les essais libres sont ainsi limités à vendredi et les qualifications auront lieu dimanche matin, juste avant le départ prévu de la course.

Deux matches prévus samedi dans le cadre de la Coupe du monde de rugby, qui se tient actuellement au Japon, ont été par ailleurs annulés dès jeudi: France/Angleterre à Yokohama (banlieue de Tokyo) et Nouvelle-Zélande/Italie à Toyota City (centre du pays), des rencontres qui devaient attirer près de 115.000 spectateurs.

De nombreux supporteurs n'ont pas caché leur déception, tandis que le capitaine de l'équipe d'Italie, Sergio Parisse, s'est montré indigné, estimant que le match de son équipe contre la Nouvelle-Zélande aurait été maintenu si les All Blacks avaient encore eu besoin d'une victoire pour se qualifier en quarts de finale.

Le typhon menaçait aussi la rencontre prévue dimanche à Yokohama entre les Japonais et les Ecossais, qui seraient éliminés du tournoi comme l'Italie si le match n'avait pas lieu. Une décision finale sur ce match clé n'était pas attendue avant dimanche matin.

