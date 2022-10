Le Qatar accueille deux pandas, les premiers au Moyen-Orient

Le Qatar est devenu mercredi le vingtième pays (hors Chine et Taïwan) et le premier au Moyen-Orient à accueillir deux pandas géants, un mâle de quatre ans nommé "Suhail" et une femelle de trois ans, "Soraya".

Suhail est le nom de l'une des étoiles les plus brillantes observées dans la région du Golfe, tandis que Soraya est le nom arabe de l'amas d'étoiles des Pléiades.

Les animaux de 130 kilos pour le mâle et 70 pour la femelle subissent une quarantaine obligatoire de 21 jours qui leur permettra de "s'habituer à leurs enclos et à leurs nouveaux soigneurs", a indiqué Tim Bouts, vétérinaire en chef et directeur zoologique.

"Dans quelques semaines ou un mois, ils seront prêts à être présentés au public", a-t-il ajouté, alors que la date d'ouverture de la nouvelle "Panda House" (maison du panda), avant la Coupe du monde de foot (20 novembre-18 décembre), n'a pas été annoncée.

Devant un groupe d'enfants et de médias, les ursidés, partis de Chine la veille avec deux soigneurs chinois, ont découvert leurs enclos dans un immense bâtiment dont l'architecture de bois et de verre rappelle les montagnes du centre de la Chine.

Ces enclos, situé à Al Khor (à une cinquantaine de km au nord de Doha), sont "les plus grands au monde", a indiqué Fatma Adbulla Al-Abdulmalek, cheffe de projet au sein de l'autorité chargée des travaux publics au Qatar.

"Ces deux pandas apportent les meilleurs voeux des 1,4 milliard de Chinois au peuple qatari, et notamment de succès pour la Coupe du monde", a assuré à l'AFP Zhou Jian, l'ambassadeur de Chine dans le riche émirat gazier.

La Chine utilise en effet ses pandas comme cadeaux pour resserrer les liens avec d'autres pays, ce qu'on appelle la "diplomatie du panda".