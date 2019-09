Le quotidien régional La Montagne fête ses cent ans

Une exposition, un livre, un timbre, un numéro spécial: le quotidien régional La Montagne fondé il y a 100 ans par Alexandre Varenne, journaliste et homme politique, fête le mois prochain son anniversaire dans son berceau de Clermont-Ferrand.

La Montagne "est l’un des rares quotidiens à avoir pu reprendre son nom après son sabordage de treize mois pendant la Seconde guerre mondiale", précise le site internet du quotidien, diffusé à 157.000 exemplaires, dans 13 éditions différentes.

Le 4 octobre 1919 paraît le premier numéro du quotidien, accompagné d'un éditorial d'Alexandre Varenne "En avant !" où il affirme sa volonté de répondre à "l’impérieux besoin d’une démocratie nouvelle après l’ouragan de misères inouïes que vient de vivre notre pays".

A l'occasion de ce centenaire, un livre "100 ans, 100 Unes, 100 plumes" aux éditions De Borée (filiale du groupe Centre-France auquel appartient La Montagne) retrace l'histoire du journal à travers des "Unes" commentées par des personnalités du monde économique, culturel, sportif et politique.

En parallèle, La Poste, en partenariat avec la Fondation Alexandre-Varenne, va lancer un timbre à l'effigie du fondateur, en pré-vente dans les locaux du journal du 4 au 6 octobre.

Une exposition "Votre quotidien depuis 100 ans", gratuite et ouverte jusqu'à dimanche à Clermont-Ferrand, invite le public à remonter le temps à travers différentes pièces d'archives, comme d'anciennes éditions, des exemples de plaques de plomb qui servaient à imprimer le journal et autres typomètres utilisés pour monter les pages.

Elle débute par un espace sur le contexte de la presse dans le monde et son rôle dans la défense des valeurs de la République. Elle se poursuit par l’histoire de La Montagne, titre de presse devenu groupe de médias, puis retrace les cent ans d’évolutions éditoriale et technique. Un dernier espace est consacré aux enjeux de la presse pour les lecteurs et les acteurs du secteur.

Dix œuvres de l’artiste d'origine ukrainienne Ivan Kawun, réalisées sur des journaux La Montagne dans les années 60, sont également exposées.

Une édition spéciale sera publiée le 4 octobre. Cette journée anniversaire placée "sous le haut patronage d'Emmanuel Macron", s'ouvrira par une projection du documentaire d'Anne-Sophie Novel "Les médias, le monde et moi" et sera suivie d'un débat avec des lecteurs - ouvert sur inscription - sur la défiance par rapport aux médias, au siège de La Montagne.

L'après-midi, un "Tribunal pour les générations futures", conférence-spectacle sous forme de procès au Polydôme de Clermont-Ferrand, abordera le rôle des médias locaux, avant un cocktail servi dans les locaux du journal.