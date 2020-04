Le ramadan en France débutera vendredi

Le mois de ramadan commencera vendredi en France, a annoncé jeudi le Conseil français du culte musulman (CFCM), et se déroulera dans un contexte inédit, les mosquées étant fermées et les retrouvailles familiales fortement déconseillées pour ne pas propager le coronavirus.

Le président du CFCM Mohammed Moussaoui a fait cette annonce lors d'une réunion destinée à fixer le début de ce mois de jeûne, de partage et de prière. La réunion se tenait en partie à la grande mosquée de Paris et en visioconférence, retransmise sur Radio Orient.

Il a rappelé que ce mois de jeûne se tenait "dans le cadre du confinement" mis en place depuis mi-mars en France pour éviter la propagation du nouveau coronavirus, assurant que les "musulmans s'y sont préparés".

Cette année en France, les autorités religieuses déconseillent fortement aux familles de se regrouper en famille ou entre voisins au moment de l'"iftar", le repas quotidien de rupture du jeûne, alors que c'est habituellement une composante sociale, conviviale voire festive du mois du ramadan.

Autre fait inédit: les mosquées étant fermées jusqu'à nouvel ordre, les musulmans ne pourront s'y rendre pour les tarawih, les prières nocturnes spécifiques au ramadan.

Le président Emmanuel Macron a affirmé aux responsables de culte mardi soir vouloir attendre jusqu'à début juin ou mi-juin avant toute réouverture des lieux de culte.

La France compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants, selon plusieurs études sur le sujet (Pew Research Center, institut Montaigne, Insee, Ined), ce qui fait de l'islam la deuxième religion du pays. Et fait de la communauté musulmane française la première communauté musulmane en Europe.

Durant le ramadan, un des piliers de l'islam, les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube - dès que l'on peut "distinguer un fil blanc d'un fil noir" dit le Coran - jusqu'au coucher du soleil.

Le CFCM est l'instance représentative de l'islam auprès des pouvoirs publics.