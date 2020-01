Le recyclage des petits emballages métalliques en forte progression

Le recyclage des petits emballages métalliques est "en forte progression", grâce à la modernisation de centres de tri et l'élargissement des consignes de tri, a indiqué mardi le Club de l'emballage léger en aluminium et en acier (CELAA).

Le recyclage des aluminiums légers a progressé de 44% en 2018, avec 950 tonnes recyclées en 2018 contre 660 tonnes en 2017, a précisé le CELAA, qui estime que la barre des 1.000 tonnes a été franchie en 2019 (sur 12.000 tonnes d'emballages aluminium recyclées au total).

Les petites pièces en aluminium sont notamment les dosettes de café et de thé, les capsules de bouteilles, les opercules et couvercles, les emballages de fromages ou de chocolats, etc.

L'amélioration du recyclage a été permise par les investissements dans les centres de tri, dont 28 sont aujourd'hui équipés en machines à courant de Foucault (tri de l'aluminium) et en "overbands" (aimants pour le tri de l'acier). En 2015, seulement 9 centres de tri étaient équipés.

Les petites pièces représentent "beaucoup plus de volume qu'on ne l'imaginait", a expliqué Marc Teyssier d'Orfeuil, délégué général du CELAA devant la presse.

Les équipements spécifiques de tri permettent de récupérer 50% d’aluminium en plus et 10% d'acier en plus, selon l'initiative Projet Métal qui soutient le dispositif.

L'objectif de Projet Métal est d'arriver à ce que les 60 centres de tri soient équipés d'ici 2022, ce qui permettra à 30 millions de Français de trier ces petits emballages (contre 19 millions actuellement). Après Paris en 2019, de nouvelles villes seront concernées: Lyon, Nantes, Montpellier, Lens, Brest, Limoges.

Au-delà, "ce qu'on vise, c'est la France entière", a souligné Jean Hornain, directeur de Citeo, l'éco-organisme emballages.

"Plus on avance, plus on découvre des solutions techniques" et "ce qui n'était possible que pour les grands (centres de tri) devient possible pour les petits", a estimé le directeur général de Nespresso France, Arnaud Deschamps.

Le recyclage d'une tonne d'aluminium permet d'économiser 95% de l'énergie nécessaire pour produire de l'aluminium de première fusion à partir de la bauxite. Pour l'acier, l'économie d'énergie peut aller jusqu'à 75%, selon le CELAA.

Le CELAA a été créé en 2009 à l'initiative de Nespresso avec France Aluminium Recyclage et le groupe Bel. D'autres entreprises de l'agroalimentaire l'ont rejoint, ainsi que des fédérations et entreprises fabricantes d'emballages métalliques.