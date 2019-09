Le rêve de Ligue 2 risque de rester un mirage pour Luzenac

Cinq ans après s'être vu fermer la porte du monde professionnel pour des questions d'infrastructures sportives, le petit club de foot de Luzenac a obtenu une victoire, partielle, sur le terrain judiciaire. Mais sa réintégration en Ligue 2 est loin d'être acquise et pourrait rester un mirage.

- A L'ORIGINE

Le feuilleton démarre au printemps 2014. Luzenac, club d'un village éponyme de l'Ariège de 600 habitants, a pris son envol sportif grâce au soutien financier de son président, le promoteur immobilier toulousain Jérôme Ducros, et de l'arrivée comme directeur général de Fabien Barthez. Deuxième du championnat de National, l'équipe obtient son ticket pour la Ligue 2.

Un autre match commence alors. D'abord devant le gendarme financier du foot, la DNCG, qui refuse, puis donne son feu vert à l'équipe. A son tour, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) lui barre encore la route, le 27 août 2014, faute de stade aux normes, malgré les promesses du club de rugby du Stade Toulousain de prêter son enceinte. Luzenac, symbole du petit contre les gros, crie à l'acharnement. C'est cette décision que le club a attaquée.

- QU'A DIT LA JUSTICE ?

Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté, en référé le 4 septembre 2014, puis le 16 mai 2017, les demandes de Luzenac. Mais, fin juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a vu les choses autrement. Selon elle, des déclarations de l'ancien président de la LFP, Frédéric Thiriez, sur les ondes de RMC Sport le 31 juillet 2014, remettent en cause son "impartialité". L'ex-patron de la LFP ne cachait pas son opposition à accueillir Luzenac en L2, parce que Châteauroux avait déjà été repêché à sa place et qu'il ne voulait pas d'un championnat à 21 équipes.

Résultat, "la décision de la LFP du 27 août 2014 est annulée", dit la cour de Bordeaux, dans une décision du 25 juin dernier. La LFP a fait un pourvoi devant le Conseil d'Etat, ce qui repousse de plusieurs mois une décision définitive.

Surtout, la ligue a contre-attaqué en dévoilant deux autres décisions rendues aussi le 25 juin, toujours par la même cour à Bordeaux. Luzenac s'y voit refuser les indemnités qu'il demande. Dans l'une des décisions, les juges estiment que si le petit poucet s'est vu refuser l'accession à la Ligue 2, c'est bien en raison de son "incapacité" à l'époque "à remplir" le cahier des charges relatif aux stades. D'un côté, la justice a donc jugé que le feu rouge de la LFP était vicié, à cause de l'attitude de M. Thiriez; de l'autre, elle a estimé que ce refus restait justifié.

- LUZENAC PEUT-IL ESPERER JOUER EN LIGUE 2 ?

Le camp Luzenac voit le verre à moitié plein. "Il n'existe (...) aucune décision du conseil d'administration de la Ligue qui n'autorise pas le club" à jouer en Ligue 2, plaide l'avocat du club, Me Jean-Jacques Bertrand. "On se retrouve à la veille du 27 août 2014", résume à son tour le président Jérôme Ducros, qui rappelle le cas de Gil Vicente. Ce club portugais a retrouvé l'élite cette saison, après 13 ans de bataille contre une relégation administrative pour des irrégularités dans le contrat d'un joueur. Mais la LFP bombe le torse, estimant que la justice l'avait confortée dans ses arguments. "Les instances du football ne doivent plus rien" à Luzenac, a-t-elle assuré dans un communiqué. Les observateurs du dossier interrogés par l'AFP ne se risquent à aucun pronostic mais estiment que le chemin pour Luzenac est étroit. Ils soulignent que la justice n'a pas ordonné la réintégration du club en L2, ni remis en cause les raisons de fond qui avaient conduit la LFP à ne pas accepter Luzenac. En outre, l'équipe évolue aujourd'hui au niveau amateur, en Régionale 1, le 6e échelon, très loin de l'univers professionnel. "On est dans un vide juridique. Mais la Ligue ne peut pas traiter ça d'un revers de manche. Il faut se mettre autour de la table et discuter", déclare l'avocat du club, qui n'exclut pas de saisir à nouveau les tribunaux.