Le rêve de Merkel en RDA? Visiter les Rocheuses et écouter Springsteen

Angela Merkel confie mardi, 30 ans après la chute du Mur de Berlin, que son rêve lorsqu'elle était citoyenne est-allemande était de visiter les montagnes Rocheuses (Etats-unis) et d'écouter le chanteur Bruce Springsteen.

Si le mur n'était pas tombé il y a tout juste 30 ans et que la RDA fêtait son 70e anniversaire, "que seriez-vous devenue ?", demande à la chancelière allemande l'hebdomadaire Der Spiegel. "Nous ne nous serions pas rencontrés, c'est sûr", répond Mme Merkel, qui a grandi dans la région du Brandenbourg, en ex-RDA.

"Après tout, j'aurais pu réaliser mon rêve: en RDA, les femmes prenaient leur retraite à 60 ans", développe Mme Merkel, 65 ans. "Alors j'aurais pris mon passeport il y a cinq ans et voyagé en Amérique", ajoute-t-elle.

"En RDA, les retraités avaient la liberté de voyager, ceux qui n'étaient plus utiles en tant que travailleurs socialistes étaient autorisés à sortir", rappelle Mme Merkel.

L'Amérique l'attirait-elle? "Bien sûr que j'aurais bien visité la République fédérale (allemande). Mais je voulais faire mon premier long voyage en Amérique. En raison de sa taille, de sa diversité, de sa culture", décrit Angela Merkel qui eut toutefois l'occasion d'effectuer de nombreux voyages aux Etats-Unis après la chute du Mur notamment avec son époux, un scientifique de renom qui travailla une année à San Diego.

"Voir les montagnes Rocheuses, me promener en voiture et écouter Bruce Springsteen, c'était mon rêve", détaille la chancelière, qui quittera le pouvoir au plus tard en 2021, ajoutant qu'elle aurait fait ce voyage dans une "petite voiture (...) mieux qu'une Trabant", la voiture-symbole de la RDA.

L'artiste américain était adulé de la jeunesse est-allemande et il fut l'un des rares chanteurs occidentaux à donner un concert à Berlin-Est en 1988.

La célébration du 30e anniversaire de la chute du Mur doit culminer samedi à Berlin avec une cérémonie Porte de Brandebourg à Berlin, en présence de plusieurs dirigeants étrangers.