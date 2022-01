Le richissime assassin Robert Durst meurt en prison

Le riche et sulfureux héritier américain Robert Durst, récemment condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de son ex-meilleure amie après des années de procédures à rebondissements, est mort lundi en détention à l'âge de 78 ans, a annoncé l'un de ses avocats.

Le multimillionnaire est décédé "de causes naturelles liée à la longue liste de problèmes médicaux que nous avons à plusieurs reprises soulevés devant le tribunal ces deux dernières années", a déclaré cet avocat, Chip Lewis.

Robert Durst avait été reconnu coupable en septembre par un tribunal de Los Angeles d'avoir tué son amie Susan Berman d'une balle dans la tête au domicile de cette dernière en 2000, à Beverly Hills.

Fille d'un truand de Las Vegas et auteure de romans policiers, Mme Berman s'était improvisée porte-parole de Robert Durst lorsqu'il était apparu comme le suspect numéro un dans la disparition de son épouse Kathleen, en 1982.

L'accusation estime qu'il a fini par tuer Mme Berman par peur qu'elle ne l'incrimine en répondant aux questions des policiers new-yorkais enquêtant sur cette disparition. Le couple battait de l'aile lorsque Kathleen Durst s'était évanoui dans la nature.

Le riche héritier avait affirmé à la police qu'elle avait pris un train pour se rendre dans un logement du couple à Manhattan mais qu'elle n'avait plus donné signe de vie.

Le lendemain matin, une femme disant s'appeler Kathleen Durst avait appelé l'école de médecine où elle suivait des cours pour dire qu'elle était malade mais l'accusation pense qu'il s'agissait en réalité de Mme Berman.

L'enquête sur cette disparition avait relancée en 2000 grâce à "The Jinx", série documentaire de HBO consacrée à Robert Durst.

La police avait pris contact avec Mme Berman et on avait quelque temps plus tard retrouvé cette dernière gisant dans la sang à son domicile californien.

Robert Durst a affirmé lors de son procès avoir trouvé le corps de son amie alors qu'il lui rendait visite mais maintient ne pas l'avoir tuée.

Il avait été officiellement inculpé du meurtre de son épouse à New York en octobre dernier peu après sa condamnation à la prison à vie en Californie.

- Hache et scie -

Mouton noir d'une des plus grandes familles de l'immobilier new-yorkais, Robert Durst avait été arrêté en mars 2015 à la veille de la diffusion de "The Jinx".

La série revenait sur un autre épisode sanglant de la vie de Robert Durst: le meurtre d'un voisin, qu'il avait ensuite démembré à l'aide d'une hache et d'une scie, puis jeté à la mer.

Le sulfureux millionnaire s'était à l'époque réfugié au Texas, où il vivait déguisé en femme et prétendait être muet, dans un petit appartement sordide.

Il avait été acquitté de ce crime grâce à une armée d'avocats prestigieux qui avaient plaidé un mélange de légitime défense, de coup de feu parti accidentellement et d'actes commis sous l'emprise de l'alcool.

Lors son procès au Texas, Robert Durst avait reconnu avoir démembré son voisin pour tenter de le faire disparaître, craignant que personne ne croit à la thèse de la légitime défense.

Dans "The Jinx", M. Durst semblait faire un aveu involontaire sur sa responsabilité dans ces meurtres, se murmurant à lui-même alors qu'il était aux toilettes et que son micro sans fil n'était pas désactivé: "Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous tués, évidemment."

Lors d'un entretien avec les procureurs après son arrestation, M. Durst s'était défendu en affirmant qu'il était sous l'emprise de drogue pendant le tournage du documentaire et que ces propos ne signifiaient donc rien de particulier.