Le RN se lance dans les municipales, une "étape" en vue de l'Elysée

Fort de sa victoire aux européennes, le Rassemblement national réunit dimanche à La Rochelle son conseil national pour se lancer dans la bataille des municipales, une simple "étape" à ses yeux pour se préparer à l'échéance ultime: l'Elysée.

"C'est le début d'une séquence territoriale qui doit nous amener aux départementales puis aux régionales" en 2021, explique un cadre du RN. Parce que "l'objectif c'est l'Elysée" en 2022, souligne-t-il après la victoire du RN devant le parti d’Emmanuel Macron le 26 mai.

Au scrutin municipal, remporté par la droite en 2014, le parti de Marine Le Pen entend surtout s'implanter et nouer des alliances notamment avec les Républicains déboussolés par leur déroute aux européennes.

Le RN ne va pas "aller faire de la figuration dans des villes où (il a) peu de chances d’être élu", a précisé dimanche sur France Inter Sébastien Chenu, porte-parole du parti.

"On va faire davantage de qualité que de quantité", explique le RN. En 2014, le FN (devenu RN) avait présenté près de 600 listes à ces élections. Cette fois, il en présentera moins mais dans les chefs-lieux et les villes de plus de 20.000 habitants, avec des candidats mieux formés.

Après les municipales de 2014, un tiers des conseillers municipaux FN avaient démissionné. "Beaucoup avaient sous-estimé la difficulté d'être élu de l'opposition" et le parti ne les avait "peut-être pas assez suivis", selon le RN. D'où l'effort mis cette fois sur la formation et l'accompagnement pendant leur mandat.

- "Irriguer" -

L'autre objectif est de partir des villes conquises en 2014 - une dizaine que le RN compte regagner - pour "irriguer" autour. Le RN se présentera ainsi dans plusieurs petites villes autour d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, remportée dès le premier tour par Steeve Briois, vice-président du parti.

Suivant cette "stratégie de l'inondation", le parti mise sur des candidats aux municipales issus de cantons gagnables qui seront en capacité de se présenter aux élections locales suivantes, et investira "plein" de jeunes, après le succès de sa tête de liste aux européennes Jordan Bardella, âgé de 23 ans.

Objectif: se renforcer dans ses fiefs des Hauts-de-France, de la Provence Alpes-Côte d'Azur, du Grand Est et de l'Occitanie.

Mais le parti ne présentera pas de candidats dans l'ouest, où il n'espère pas beaucoup de victoires, et ne conduira pas de liste à Paris, où il s'est rallié à celle d'un énarque libéral, Serge Federbusch.

La ville emblématique briguée par le RN est Perpignan, 122.000 habitants, où le député Louis Aliot, compagnon de Marine Le Pen, a choisi de concourrir sans étiquette pour faciliter le "dialogue". A ce jour, la plus grosse ville tenue par le RN est Fréjus, 53.000 habitants, dans le Var.

- "Satellite" -

Le RN compte aussi forger des alliances, profitant de la débâcle des Républicains aux européennes (8,48%), qui les a plongés dans une crise profonde.

A défaut de rapprochements entre appareils, que le "cordon sanitaire" de LR interdit, le RN multiplie les appels du pied aux militants et aux élus: tribune de Louis Aliot dans L'Opinion en faveur d'ententes locales, lettre ouverte des anciens UMP ralliés au RN dans La Provence à leurs "amis de droite".

A ceux qui hésiteraient à franchir le pas d'une adhésion, l'ancien ministre sarkozyste Thierry Mariani, élu eurodéputé sur la liste du RN mais qui n'a pas sa carte au parti, va relancer en septembre son ancien courant Droite populaire, en "satellite" du RN, à l'instar du mouvement Agir, qui réunit d’anciens LR pro-Macron.

Le RN est "incontournable dans l'opposition mais a besoin de forces d'appoint", explique Thierry Mariani, tout comme l'ancienne députée RN Marion Maréchal, qui brûle de bâtir des "coalitions" entre LR et le RN hors du "giron" d'un parti.

Mais l'union des droites "ce n'est pas assez ambitieux", estime M. Chenu, député du Nord, qui promet des listes "d'ouverture et pas uniquement avec des gens issus de la droite".