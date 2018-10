Le roi Carl Gustav de Suède à Pau sur les pas de son ancêtre Bernadotte

Le roi Carl Gustav de Suède, accompagné de son épouse la reine Silvia et de la princesse héritière Victoria, ont passé la journée de lundi à Pau sur les pas de leur ancêtre Bernadotte dont ils ont inauguré la réouverture du musée qui lui est consacré, a constaté l'AFP.

Le couple royal, leur fille et son époux Daniel ont inauguré le nouveau parcours et les travaux de restauration effectués dans la maison natale devenue musée du maréchal d'Empire palois, dont on célèbre cette année le bicentenaire de l'accession au trône de Suède et Norvège.

Les travaux ont été réalisés en partie grâce à des contributions suédoises.

Après une cérémonie en mairie conduite par le maire François Bayrou, la famille royale a visité dans l'après-midi le château Henri IV de la ville.

Saluée par une centaine de curieux dont certains agitaient des petits drapeaux suédois, elle s'est ensuite rendue au Parc Beaumont, grand parc à l'anglaise de la ville, où le roi a planté un chêne et dévoilé une plaque à la mémoire du "maréchal de France né à Pau en 1763".

La princesse Victoria a de son côté reçu la bouture d'un magnolia planté par son ancêtre Oscar II en 1899.