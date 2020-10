Le roi Harald de Norvège va subir une nouvelle intervention cardiaque

Le roi Harald V de Norvège, 83 ans, va subir vendredi une nouvelle intervention cardiaque pour remplacer une valve, a annoncé le Palais royal jeudi.

Le souverain avait reçu cette valve artificielle lors d'une opération à coeur ouvert en 2005, entre l'organe vital et l'aorte.

Ces valves ont une durée de vie comprise entre 10 et 15 ans et "il n'est donc pas inhabituel qu'une telle intervention doive être renouvelée après un certain temps", a souligné le Palais royal dans un communiqué.

L'octogénaire sera placé sous anesthésie locale et restera éveillé au cours de l'intervention qui se fera à partir de l'aine, a-t-on ajouté de même source.

Sur le trône depuis plus de 29 ans, Harald souffre depuis quelques semaines de "difficultés respiratoires" qui ne sont pas liées au Covid-19 mais qui lui avaient déjà valu d'être hospitalisé trois jours fin septembre.

"Sa Majesté le Roi a subi des contrôles réguliers, et l'évaluation que nous avons réalisée dernièrement a montré qu'une telle intervention est nécessaire pour améliorer la respiration du Roi", a expliqué son médecin, Bjørn Bendz, cité dans le communiqué.

En l'absence de cette figure rassembleuse aux pouvoirs essentiellement symboliques, le prince héritier Haakon, 47 ans, assure l'intérim. La reine Sonja a quant à elle annulé un déplacement prévu à Trondheim (ouest).

Souverain sportif et skipper émérite ayant participé aux jeux Olympiques et remporté plusieurs autres compétitions, Harald a une santé fragile depuis plusieurs années, mais il s'est toujours refusé à abdiquer.

Outre son opération cardiaque en 2005, il avait subi une intervention en 2003 pour un cancer de la vessie.

Petit-fils de Haakon VII, premier de la lignée royale norvégienne, il règne sur ce pays scandinave depuis le 17 janvier 1991.