Le Royaume-Uni va-t-il rendre les Chagos à l'île Maurice ?

Les Chagos, cet archipel stratégique

L'archipel des Chagos est situé en plein coeur de l'océan Indien, une place stratégique pour le Royaume-Uni. © TV5MONDE

"Dernière colonie britannique"

Londres a désormais six mois pour rendre l'archipel à l'île Maurice. Une résolution de l'ONU adoptée par 116 pays. Six pays dont les Etats-Unis ont voté contre et 56 se sont abtenus. Ce sont en grande partie les pays africains qui ont voté en faveur de cette résolution, alors que les avis étaient beaucoup plus partagés au sein des pays de l'Union européenne.Situé en plein coeur de l'océan Indien, cet archipel est composé d'une soixantaine d'îles. Il se retrouve au coeur d'un litige depuis près de cinquante ans. Pour le comprendre, il faut revenir près de cent ans en arrière.Tout débute en 1903, lorsque le Royaume-Uni décide de rattacher l'archipel à l'île Maurice. En 1965, l'île Maurice, autonome mais pas encore indépendante, se voit racheter cet archipel par le Royaume-Uni.Trois ans plus tard, en 1968, l'île Maurice obtient son indépendance. En 1971, le Royaume-Uni expulse, à la demande des Etats-Unis, 2000 Chagossiens vers les Seychelles et l'île Maurice pour construire cette base militaire, sur l'île principale de Diego Garcia. Cette île occupe une position stratégique dans le centre de l'océan Indien, car elle est proche de l'Inde (2000 kilomètres), des côtes orientales de l'Afrique et de l'Indonésie (3500 kilomètres) mais aussi du canal de Suez (Egypte) et du cap de Bonne-Espérance (Afrique du Sud).Depuis 1975, Maurice multiplie les offensives judiciaires pour que Chagos revienne sous son autorité. Elle avait saisi la Cour de internationale de justice, qui dépend des Nations Unies, et qui lui avait donné raison le 25 février dernier. Cette décision est restée sans suite, et c'est pourquoi Maurice a décidé de saisir l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a demandé à Londres de lui rendre l'archipel des Chagos.Notre éditorialiste Slimane Zeghidour résumait l'histoire de l'archipel, dans le journal Afrique du 9 octobre 2018.L'ambassadrice britannique à l'ONU, Karen Pierce, a insisté sur le "rôle vital" que constituait la base militaire pour la sécurité de la région.Le Premier ministre de Maurice, Pravind Jugnauth, n'est pas de cet avis. Il estimait en février que "le temps était arrivé pour le démantèlement de la dernière colonie britannique en Afrique". Toutefois, en 2019, l'archipel ne figure pas sur la liste de l'ONU des seize colonies restantes. En 2013, le gouvernement britannique reconnaissait que le Royaume-Uni avait "mal agi", lors de l'indépendance de la République de Maurice, mais sans de réelles actions par la suite. Les Britanniques ont surtout insisté sur le rôle défensif que constitue cette base.En 2016, le Royaume-Uni a prolongé jusqu'en 2036 un contrat sur l'utilisation de la base avec les Etats-Unis. Une base militaire que les deux pays partagent depuis le début des années 1970 et qui s'avère importante pour les Américains, notamment lors de la Guerre froide puis dans les années 2000 lors des conflits en Afghanistan et en Irak. Reste à voir si la résolution votée par l'ONU entrera en application. Réponse dans six mois.