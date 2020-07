Le samedi des Bleus: Giroud assommé, Griezmann freiné

Olivier Giroud, remplaçant au coup d'envoi, n'a pu empêcher samedi la déroute de Chelsea chez Sheffield United (3-0), un revers qui pourrait éjecter les Blues du Big Four. En Liga, Antoine Griezmann, sorti à la pause en raison d'une gêne, n'a pu confirmer son regain de forme avec le FC Barcelone, vainqueur à Valladolid (1-0).

- Giroud remplaçant et impuissant

Titulaire et buteur lors des deux dernières rencontres de Chelsea (3e), Olivier Giroud a débuté sur le banc lors du déplacement à Sheffield (6e), remplacé dans le onze par Tammy Abraham. Il a fallu attendre l'entrée du Français à la 65e minute, à la place de Christian Pulisic, pour voir les joueurs de Frank Lampard se montrer dangereux. Giroud s'est mis en évidence dès son premier ballon en tentant une reprise de volée difficile. A la 79e, sa tête à bout portant a été écartée par le gardien de Sheffield.

Les Blues, encore privés de N'Golo Kanté, blessé, ont été plombés par leur défense à l'image de Kurt Zouma, trop passif sur les deux premiers buts.

- Griezmann coupé dans son élan

Buteur pour le Barça contre Villarreal dimanche (4-1), auteur d'une talonnade décisive pour le but de Luis Suarez contre l'Espanyol Barcelone jeudi (1-0), Antoine Griezmann n'a pas eu l'occasion de faire définitivement pencher la balance en sa faveur ce samedi. Le Français a dû céder sa place à la pause à Luis Suarez. "Il est sorti parce que qu'il a ressenti une gêne, c'est lui qui a demandé à sortir. On verra bien ce qu'il a", a expliqué son entraîneur Quique Setién à l'issue de la rencontre.

Durant la première période, le champion du monde, qui avait retrouvé une position plus axiale au-devant de Lionel Messi, a manqué une grosse du pied droit (son mauvais pied) à la 19e, dans la surface.

En défense, Clément Lenglet n'a pas effectué sa prestation la plus convaincante. Il a pris un carton jaune inutile trop tôt dans le match (40e), puis a perdu quelques duels avant sa sortie à la 57e minute. Des défauts à corriger en vue du 8e de finale retour de Ligue des champions contre Naples au Camp Nou, début août.

- Matuidi et Rabiot dans la tornade

Soirée difficile pour Blaise Matuidi et Adrien Rabiot qui, face à l'Atalanta Bergame (2-2), ont eu un avant-goût de ce qui attend leurs anciens coéquipiers du Paris SG en Ligue des Champions. Les deux Français étaient titulaires, Matuidi à gauche du milieu de terrain et Rabiot à droite. Ils ont été au coeur du combat, et il a été dur face aux infatigables joueurs de l'Atalanta.

Sans briller, ils ont assuré une grosse part du travail défensif, souvent abandonné par les attaquants turinois. Rabiot a été un peu plus en vue offensivement, mais sans se mettre autant en évidence que mardi contre l'AC Milan, quand il avait inscrit un but exceptionnel et été le meilleur de son équipe. Matuidi est sorti à 10 minutes de la fin.

- Laporte cadenasse

Le défenseur central Aymeric Laporte s'est montré appliqué lors du très large succès de Manchester City (5-0) chez le mal classé Brighton (15e). Associé à nouveau en charnière au jeune Espagnol Eric Garcia, le Français a coupé plusieurs actions en première période avant d'être relativement peu sollicité en deuxième, à mesure que son équipe prenait le large. Son coéquipier Benjamin Mendy Mendy, assez remuant en début de match, a été remplacé peu après l'heure de jeu.