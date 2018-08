Le sénateur américain John McCain est mort

L'armée pour John McCain, c'est d'abord une histoire familiale. Un père amiral et un grand-père militaire lui aussi. Pour le fils ce sera l'aviation et, après l'école militaire et quelques missions comme pilote et instructeur, le Vietnam. Le 26 octobre 1967, au cours de sa 24ème mission, son avion est abbattu au-dessus de Hanoi. John McCain est fait prisonnier par l'armée nord-vietnamienne. Il sera libéré en 1973 aprés des années de captivité et de torture. Il rentre en héros aux États-Unis où sa nouvelle vie sera politique, côté républicain et dans l'État de l'Arizona. De 1982 a 2001, il est régulièrement réélu à la Chambre des représentants et au Sénat, là même où le 25 juillet 2017 il prononçait son dernier discours.

Je rentre à la maison pendant un moment pour soigner ma maladie. J'ai bien l'intention de revenir ici et de donner à beaucoup d'entre vous l'occasion

de regretter toutes les belles choses que vous avez dites à mon sujet. John McCain, sénateur républicain, devant le Sénat

En 2000, John McCain est candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle. Vite dépassé par un certain George W. Bush qu'il soutiendra finalement en 2004. En 2008, il gagne enfin l'investiture mais perd l'élection contre Barack Obama, dont il soutiendra pourtant le systême de santé en 2017. Sénateur réputé independant et engagé, depuis 2016, John McCain était l'un des parlementaires républicains les plus critiques à l'égard de Donald Trump. Le président américain, qui a réagi par un tweet au décès du sénateur. Atteint d'un cancer du cerveau, John McCain avait annoncé ce vendredi qu'il arrêtait le traitement contre sa maladie. Il est décédé à l'âge de 81 ans.