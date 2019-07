Le Silk Way rallye trace sa route en Mongolie

Des grandes steppes poussiéreuses, de vastes prairies où paissent chevaux et moutons: pour sa 9e édition, le Silk Way rallye (Route de la soie) traverse pour la première fois la Mongolie.

Ce rallye-raid, qui existe depuis 2009, a repris vie en 2016 après deux ans d'absence. L'épreuve, initialement disputée essentiellement en Russie, avait alors changé de dimension, avec un parcours passant par le Kazakhstan et la Chine, de Moscou à Pékin.

Cette année, les 181 concurrents des catégories moto, auto et camion, se sont élancés d'Irkoustk, en Sibérie orientale russe, le 6 juillet, non loin du lac Baïkal.

Après 10 étapes et plus de 5000 km de course, ils doivent arriver mardi à Dunhuang, en Chine, au coeur du désert de Gobi.

Le Qatari Nasser al-Attiyah, vainqueur en janvier de son 3e Dakar, domine pour l'instant le classement autos. En moto, c'est le Britannique Sam Sunderland qui mène la course.