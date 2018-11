Le sommet de l'Asean s'ouvre avec un plaidoyer pour l'ouverture des marchés

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a lancé un plaidoyer vibrant pour l'ouverture des marchés lundi en prélude au sommet annuel de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), critiquant la montée du protectionnisme.

"Les pressions politiques" risquent de creuser les fossés entre les pays, a prévenu Lee Hsien Loong au cours d'un forum économique organisé avant les principales rencontres du sommet qui réunit à Singapour 20 dirigeants mondiaux dont ceux des 10 pays d'Asie du Sud-Est (Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei).

Le Premier ministre chinois Li Keqiang, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi ont fait le déplacement. Mais Donald Trump a préféré envoyer son vice-président Mike Pence pour représenter les Etats-Unis, suscitant des interrogations sur l'implication des Etats-Unis en Asie.

Le responsable singapourien a incité les entreprises du sud-est asiatique à investir plus dans les pays de la région et à se montrer plus ouverts à la concurrence.

"Plus nos marchés seront intégrés et ouverts, plus nos réglementations et notre climat des affaires seront propices aux investissements étrangers, et plus le gâteau sera gros, ce qui bénéficiera à tous", a-t-il souligné.

Le sommet devrait être l'occasion d'évaluer les progrès du Partenariat économique intégral régional (RCEP), un accord de libre-échange promu par la Chine et actuellement en négociations.

Ce projet, qui n'inclut pas les Etats-Unis, sonne comme un désaveu envers la politique de Donald Trump et sa vision unilatérale du commerce international.

Les Etats-Unis et la Chine se livrent une guerre commerciale sans merci à coups de taxes douanières depuis des mois, suscitant des inquiétudes pour l'économie mondiale.

Et les leaders de la région devraient avoir l'occasion d'exprimer leurs inquiétudes au vice-président américain au cours de ce sommet de quatre jours.

Alors que Donald Trump se montre de plus en plus hostile au multilatéralisme ou à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Pékin s'est fait dernièrement l'avocat de l'ouverture des marchés.

Dans un éditorial publié dans le Straits Times, quotidien singapourien pro-gouvernemental, le Premier ministre chinois a averti que le monde était confronté "aux défis de la montée du protectionnisme et de l'unilatéralisme".

"Nous devons travailler à un monde ouvert en promouvant, pratiquant et respectant l'ouverture", a-t-il détaillé.