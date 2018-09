Le supertyphon Mangkhut entre les Philippines et Hong Kong

Alerte 10 à Hong Kong à l'approche du supertyphon Mangkhut, attendu ce dimanche après midi. C'est le plus haut niveau de mise en garde ; les autorités y ont eu recours une quinzaine de fois en 8 décennies. Déjà, les vents soufflent à 120 km/h, avec des bourrasques supérieures à 220 km/h, et Hong Kong vit dans la terreur, comme en témoigne Philippe Dova, notre correspond sur place :

Alerte 10 à#HongKong à l'approche du supertyphon. Le point en attendant #Mangkhut avec notre correspondant à Hong Kong https://t.co/TTdLF1orR2 pic.twitter.com/Ikor7GlXhF — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 16 septembre 2018

Ces dernières heures, le front de mer est devenu infréquentable, ont prévenu les autorités. Les personnes fragiles ont été évacuées, les écoles sont fermées et les transports sont à l'arrêt. La quasi totalité des vols a été annulée, à l'arrivée comme au départ de Hong Kong. Et pendant que Hong Kong se prépare, avec une razzia sur le papier collant, devenu soudain plus cher, les Philippines tentent de panser leurs plaies. Mangkut laisse l'archipel sonné particulièrement dans le nord de Luçon, la plus grande île : toits envolés, inondations, glissements de terrains…



Une trentaine de morts au moins sont à déplorer, certains par noyade. L'évaluation des dégats se poursuit, mais le réseau électrique et de communications est sévèrement endommagé, sans parler des cultures de riz et de maïs. Un sinistre bilan pour tous, à un mois des moissons.