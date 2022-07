Le suspect d'un double meurtre toujours recherché en France et en Espagne

Le suspect du meurtre de deux enseignants dans les Hautes-Pyrénées est toujours en fuite mercredi deux jours après les faits, et les recherches se concentrent sur une zone à cheval entre la France et l'Espagne, a expliqué le procureur de la République de Tarbes.

Pierre Aurignac a confirmé lors d'une conférence de presse à Tarbes que des recherches étaient en cours à Jaca, une petite ville espagnole située à 200 km environ des lieux du crime, "mais aussi dans les Hautes-Pyrénées et dans les départements voisins" où une centaine de gendarmes sont déployés.

La moto du suspect a été retrouvée dans cette ville située dans l'Aragon où un important dispositif de recherche a été mis en place depuis mardi matin.

Un homme et une femme, tous deux enseignants dans un collège de la ville de Tarbes, ont été tués lundi par balles dans le village de Pouyastruc par un suspect qui "a fui", selon le procureur.

"On est en train de rechercher activement l'époux (de la femme décédée, NDLR), qui n'est plus réapparu depuis", a-t-il souligné, précisant que cet ouvrier d'une usine des Pyrénées-Atlantiques fabriquant des moteurs d'hélicoptères et la victime étaient en instance de divorce.

"Il y a eu des échanges à un moment" avec le suspect, a expliqué le procureur, ajoutant que le contact avait ensuite été rompu, sans avoir permis de localiser cet "ancien réserviste, tireur sportif".

"Un certain nombre d'armes ont été découvertes à son domicile", a-t-il relaté, précisant que le suspect avait un casier judiciaire vierge.

La femme, âgée de 32 ans, a été retrouvée lundi en fin d'après-midi gisant dans une rue de Pouyastruc par des voisins qui ont alerté les gendarmes. Arrivés sur place, ceux-ci ont en outre découvert un homme de 55 ans, décédé dans sa maison, quelques mètres plus loin, selon le procureur.

Les deux victimes, Gabriel Fourmigué et Aurélie Pardon, étaient respectivement professeurs d’Éducation physique et de Français au collège Desaix de Tarbes.

Ils s'étaient "rapprochés sentimentalement ces dernières semaines au cours d'un voyage scolaire", a indiqué Pierre Aurignac.

"Tout laisse à penser que ce drame est lié à ce contexte de séparation", a-t-il estimé.

Lui, originaire du Gers, était connu pour ses exploits sportifs. Il avait remporté le championnat du monde junior de bobsleigh, avant de représenter la France aux Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en 1992 et à ceux de Lillehammer, en Norvège, en 1994.

"+Gaby+ était un garçon extraordinaire, très attachant, toujours le sourire aux lèvres, c'est un grand athlète de Condom, naturel dans sa façon d'être", a souligné Carole Fratus, présidente du club de rugby condomois.

Les deux enfants du suspect recherché et de la victime sont, depuis les faits, gardés par d'autres membres de leur famille.

Une information judiciaire, retenant la qualification d'"assassinats" a été ouverte, alors que le dossier va être transféré au parquet de Pau, a précisé le procureur de Tarbes.

